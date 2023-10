„Möchte mich weiterentwickeln“: Verlässt „Rosenheim-Cops“-Star die Serie nach 15 Jahren?

Igor Jeftić ist seit langem ein fester Bestandteil der „Rosenheim-Cops“. In einem Interview sprach er jetzt über einen möglichen Ausstieg aus der Krimiserie.

Bremen – Als Kommissar Sven Hansen steht Igor Jeftić (51) bereits seit 15 Jahren für das ZDF-Format „Die Rosenheim-Cops“ vor der Kamera. Seine Paraderolle hat dem Schauspieler über die Jahre eine treue Anhängerschaft eingebracht und eine Folge ohne Jeftić ist für viele Fans der beliebten Krimiserie eigentlich undenkbar. Doch wie der TV-Star jetzt in einem neuen Interview mit dem „Weser Kurier“ verriet, könnte er sich womöglich schon bald anderen Projekten widmen. Wird Igor Jeftić den „Rosenheim-Cops“ nach der kommenden 23. Staffel also endgültig den Rücken kehren?

Igor Jeftić denkt des Öfteren über einen Ausstieg nach

„Ich überlege eigentlich jedes Jahr, ob ich weitermache oder aufhöre“, gab Igor Jeftić im Gespräch mit der Bremer Zeitung preis, „und jedes Jahr entscheidet sich die Produktion für mich, und ich entscheide mich weiterzumachen. Aber es könnte natürlich auch jedes Jahr anders sein.“

Seine Zweifel begründet der in Belgrad geborene Fernsehdarsteller mit seinem Wunsch nach neuen spannenden Schauspielprojekten. Er erklärt: „Klar, ich möchte mich als Schauspieler weiterentwickeln und andere Sachen machen.“

Neben „Rosenheim-Cops“ hat er fast keine Zeit für andere Drehs

Die intensiven Dreharbeiten für „Die Rosenheim-Cops“ nehmen jährlich so viel Zeit in Anspruch, dass Igor Jeftić nebenbei nur selten für andere Filme oder Serien vor der Kamera stehen kann. „Manchmal ist es schwierig, in den kleinen Drehpausen, die wir haben, ein anderes Projekt unterzubringen, ohne dass es zu Überschneidungen kommt“, berichtet er weiter, „einerseits bin ich mit dem Dreh natürlich voll ausgelastet und freue mich auch, wenn ich hier und da einfach nur freihabe … Aber eine interessante Rolle in einem guten Projekt zu spielen, da bin ich immer dabei!“

Bisher müssen Fans der „Rosenheim-Cops“ sich jedoch keine Sorgen machen: In der neuen Staffel der Krimireihe, die gestern (10. Oktober) im ZDF startete, ist Jeftić weiterhin als Sven Hansen zu sehen. Indes steht ein anderer TV-Abschied bereits fest: „Um Himmels Willen“-Star Fritz Wepper (82) beendet seine TV-Karriere für immer. Verwendete Quellen: Weser Kurier