Liebesdreieck bei „Rote Rosen“: So geht es mit Sandra, Mathias und Bernd weiter

Von: Anna Quasdorf

Teilen

Das Liebesdreieck in der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ geht weiter. Muss dadurch ein Schauspieler die Sendung verlassen?

Deutschland – In der beliebten ARD-Telenovela „Rote Rosen“ wird es demnächst besonders spannend, denn Nici (Lucy Hellenbrecht) und Finn (Lucas Bauer) haben bereits ihre Koffer gepackt. Weitere Abschiede aus Lüneburg könnten folgen, wie die Vorschau für die kommenden Folgen andeutet, berichtet RUHR24.

Achtung, Spoiler: So geht es bei der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ weiter

Zwischen Sandra (Theresa Hübchen), Mathias (Makke Schneider) und Bernd (Tim Olrik Stöneberg) besteht ein ungewöhnliches Beziehungsdreieck. Vor allem Sandra war dadurch in der letzten Zeit sehr verunsichert. In einem Traum hatte sie Bernd geheiratet, obwohl sie eigentlich Mathias liebt (alle News zu Promis und TV bei RUHR24).

In der aktuellen „Rote Rosen“-Woche (13. März bis 17. März) will sich Mathias zurückhalten, doch sein Bauchgefühl führt ihn zu Sandra und Bernd, die einen Unfall auf einer Landstraße hatten. Sandra nimmt Bernd bei sich auf, obwohl sie eigentlich Mathias liebt und ein schlechtes Gewissen gegenüber Bernd hat.

Wie wird sich Mathias entscheiden? Schauspieler Makke Schneider droht das Aus bei „Rote Rosen“

Mathias entscheidet sich in Folge 3737 vom 20. März, Bernd das Feld zu überlassen. Sandra leidet sehr unter der Trennung, will jedoch auch keinen Neuanfang mit Bernd. Ein Zurück zu Mathias scheint auch ausgeschlossen, da er ein Jobangebot in England in Betracht zieht.

ARD-Telenovela „Rote Rosen“: Makke Schneider spielt Tierarzt Mathias Wilke. © ARD/Laura Hartung

Wird es also schon bald ein Aus des Schauspielers Makke Schneider geben? Dieser spielt erst seit September 2022 (Folge 3630) in der 20. Staffel der ARD-Telenovela mit. In „Rote Rosen“ spielt Schneider den Tierarzt Mathias Wilke. Hinter der Kamera arbeitet der Schauspieler zusätzlich noch als Synchronsprecher und Rundfunksprecher.

Neben möglichen Abschieden gibt es aber auch Neuzugänge, wie zum Beispiel Marvin Köpke, gespielt von Maurice Pawlewski. Die kommenden Wochen bei der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ versprechen also jede Menge Spannung und neue Entwicklungen. Die Telenovela läuft von montags bis freitags um 14.10 Uhr im Ersten und ist zudem einen Tag vor Ausstrahlung in der ARD-Mediathek zu sehen.