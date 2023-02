„Verliebt in Berlin“-Star wechselt zu „Sturm der Liebe“

Die Kult-Show „Sturm der Liebe“ bekommt einen Neuzugang: „Verliebt in Berlin“-Star Laura Osswald ist ab April als Köchin am Fürstenhof zu sehen.

Die Neuigkeiten sind raus: „Verliebt in Berlin“-Star Laura Osswald übernimmt die Rolle der Greta Bergmann in der ARD-Soap „Sturm der Liebe“. Laura ist ab April in den neuen Folgen der erfolgreichen Telenovela zu sehen. Der Sender gab die News am Dienstag bekannt und beschrieb die neue Figur als „bodenständig, herzenswarm und humorvoll“. In Episode 4.013 wird Laura zum ersten Mal in ihrer neuen Rolle zu sehen sein, der voraussichtliche Ausstrahlungstermin der Debütfolge ist der 14. April 2023.

Die Stelle als Köchin am Fürstenhof wird frei, da André Konopka das Hotelrestaurant verlässt und sich in Südafrika ein eigenes Lokal aufbauen möchte. Doch Gretas Position ist nicht ihre einzige Verbindung mit dem Fürstenhof, denn sie ist auch die Cousine von Yvonne Klee.

Newcomer im Hotel Fürstenhof: „Verliebt in Berlin“-Star Laura Osswald ist ab April bei „Sturm der Liebe“ zu sehen. © Screenshot/Instagram/lauraosswald_official; ARD/Ann Paur (Fotomontage)

Laura Osswald freut sich auf ihre neue Rolle

Die Neue am Fürstenhof ist in der TV-Branche schon lange keine Newcomerin mehr. Deutschlandweit bekannt wurde die Schauspielerin in Deutschland ab 2005 mit einer wichtigen Rolle in „Verliebt in Berlin“. Zudem spielte Laura in „Doctor‘s Diary“ die Konkurrentin von Hauptfigur Gretchen Haase. Zuletzt hatte Osswald außerdem Gastauftritte in „Der Alte“ und „Kroymann“.



Laura Osswald kann es nicht erwarten, mit ihrer neuen Rolle am Fürstenhof zu starten. „Ich bin und bleibe ein Serienkind“, erklärt die Schauspielerin. „Für mich gibt es in meinem Beruf nichts Schöneres, als jeden Tag zu meiner ‚Setfamilie‘ zu kommen“. Die Schauspielerin verriet außerdem, dass sie mit ihrer Figur die „Leidenschaft am Kochen und die Fähigkeit, eigenständig durchs Leben zu gehen“ verbindet.