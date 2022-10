Verlobter verweigert Hochzeit mit „Goodbye Deutschland“-Star Julia Holz: „Nur, wenn du wieder blond bist“

Von: Claire Weiss

Anfang September musste Julia Holz ihre geplante Traumhochzeit absagen. Nun ist ein neuer Termin gefunden. Doch der Verlobte der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin zieht nicht mit.

Heinsberg - Seit zehn Jahren ist Julia Holz (36) bereits mit Iwan zusammen. Gemeinsam haben sie eine Tochter, Dahlia. Nun wollen sie sich endlich das Ja-Wort geben. Doch im Februar verkündete die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin, dass sie ihre Hochzeit im Oktober absagen musste - „aus familiären/gesundheitlichen Gründen“.

Gute Neuigkeiten: Julia Holz kann Traumhochzeit in Thailand nachholen

Jetzt ist ein neuer Termin gefunden. Auf Instagram strahlt die 36-Jährige in die Kamera und stößt mit ihrem Verlobten auf die guten Neuigkeiten an, die sie soeben erhalten hat. Julia Holz will ihren Iwan nämlich am 17. Oktober im thailändischen Khao Lak heiraten - und hat eben erfahren, dass sie am Strand eine freie Trauung abhalten dürfen.

Iwan gefällt seine Zukünftige mit blonden Haaren deutlich besser, als mit ihrer rot-braunen Mähne. © Instagram/Julia Holz & Instagram/Iwanvanbuul

Doch während Julia Holz vor Vorfreude fast die Tränen kommen, grätscht ihr Iwan dazwischen: „Aber nur, wenn du wieder blond bist, das sieht aus … schrecklich. Sonst wird gar nicht geheiratet! GAR NICHT!“ Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin tut ihren Verlobten mit einem Lachen ab und schwärmt: „Ich liebe dich!“

Traumdestination Khao Lak Im Süden des Landes an Thailands Westküste liegt Khao Lak, ein besonders unter deutschen Touristen beliebtes Reiseziel. Etwa eine Stunde Autofahrt ist der Ort von Phuket und dem dortigen Flughafen entfernt. Khao Lak überzeugt durch seinen knapp 20 Kilometer langen Küstenabschnitt mit feinem Sandstrand, tropischem Grün und Granitbergen. Ideal also, nicht nur für eine Trauung, sondern auch für anschließende Flitterwochen!

Iwan gefallen die roten Haare der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin so gar nicht

Für Iwan ist das Thema aber längst nicht vom Tisch. „Ich dich auch, aber mit blonden Haaren!“, erwidert der Holländer und macht angesichts Julias rötlicher Mähne sogar Würgegeräusche! Ob Julia Holz ihrem Verlobten den Wunsch wohl erfüllt? Das werden Fans bestimmt bald auf Instagram erfahren, denn dort hält die Auswanderin ihre 574.000 Follower regelmäßig auf dem Laufenden.

Auch über ihre Krebserkrankung spricht Julia Holz ganz offen im Netz. Nachdem sie den Gebärmutterhalskrebs überstanden hatte, wurde die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin auf Instagram allerdings angefeindet: „Durfte mir anhören, wie fett ich bin“. Verwendete Quellen: Instagram/Julia Holz, heiraten-thailand.com