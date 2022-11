Veronica Ferres schiebt bei „Wetten, dass..?“ Dating-Frage an Tochter Lilly Krug einen Riegel vor

Von: Jonas Erbas

Zu „Wetten, dass..?“ kam Veronica Ferres mit ihrer Tochter Lilly Krug. Thomas Gottschalk war hin und weg von der Nachwuchs-Schauspielerin. Die zeigte sich redselig, doch ihre berühmte Mutter bremste neugierige Nachfragen aus.

Friedrichshafen – Neben Superstars wie Comedy-Ikone Michael „Bully“ Herbig (54) oder Popsänger Robbie Williams (48) durfte in Friedrichshafen auch Schauspielerin Veronica Ferres (57) einmal mehr Platz auf dem prominent besetzten „Wetten, dass..?“-Sofa nehmen. Zu Thomas Gottschalk (72) und dessen Kult-Sendung kam die 57-Jährige allerdings nicht allein: Sie brachte ihre Tochter Lilly Krug (21) mit, die sofort neugierigen Nachfragen ausgesetzt war.

Ein Hauch von Hollywood wehte am Samstagabend (19. November) durch die Halle der Messe Friedrichshafen, als bei „Wetten, dass..?“ mit John Malkovich (68) eine echte Kultfigur des US-Kinos gastierte. Der Schauspieler traf bei Thomas Gottschalk auf eine alte Bekannte: Mit Veronica Ferres stand er bereits 2006 für „Klimt“ vor der Kamera. Nun macht er mit ihrer Tochter Lilly Krug gemeinsame Sache, dreht mit der 21-Jährigen den blutigen Thriller „Shattered“, den er auch selbst produziert.

Doch für den Spielfilm, in dem Lilly Krug ihre erste Hollywood-Hauptrolle übernimmt, interessierte sich Thomas Gottschalk eher weniger. Erst, als es um das Privatleben seiner Gäste ging, blühte der „Wetten, dass..?“-Moderator so richtig auf: „Bist du schon nervös, wenn die mal einen Kerl anschleppt? Oder hat sie schon?“, befragte er Veronica Ferres, die den 72-Jährigen mit einem zurückhaltenden „Also, da sage ich nicht viel zu“ ins Leere laufen ließ.

Lilly Krugs Hollywood-Debüt: Was kann „Shattered – Gefährliche Affäre“?

In dem Erotik-Thriller „Shattered – Gefährliche Affäre“ ist Veronica Ferres‘ Tochter Lilly Krug in ihrer ersten Kino-Hauptrolle überhaupt zu sehen. Die Handlung klingt vielversprechend: Der reiche, geschiedene Chris (Cameron Monaghan) verliebt sich nach einem One-Night-Stand in die mysteriöse Sky (Lilly Krug). Zu spät merkt er, dass er ihr in die Falle gegangen ist. Denn um an sein Geld zu kommen, ist der jungen Frau jedes Mittel recht. Die Kritiker konnte „Shattered“ allerdings nicht so wirklich überzeugen: Bei imdb.com kommt der Film gerade einmal auf einen Metascore von 27 (von 100), bei rottentomatoes.com auf ebenfalls nicht gerade berauschende 19 Prozent.