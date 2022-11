„Verpiss dich!“: Amira Pocher rastet bei „Grill den Henssler“ wegen Oliver Pocher komplett aus

Von: Claire Weiss

Amira und Oliver Pocher treten gemeinsam gegen Steffen Henssler an. Während es Amira tatsächlich ums Kochen geht, will Oliver lediglich eine Show abziehen. Das führt zum Streit.

Köln - Am Sonntagabend, 06. November, sind Amira (30) und Oliver Pocher (44) gemeinsam bei „Grill den Henssler“. Doch während seine Ehefrau fleißig am Kochen ist, macht Olli für die Zuschauer den Clown. Bis Amira der Kragen platzt.

Amira bekommt bei „Grill den Henssler“ keine Hilfe von Oliver Pocher

Die 30-Jährige rennt am Set hin und her, schnippelt hier etwas Gemüse, rührt da in einem Kochtopf. Oliver Pocher steht derweil daneben und schaut zu. „Ich zahle und sie kocht“, scherzt Olli, der mehr daran interessiert ist, eine Comedy-Vorstellung zu präsentieren, anstatt seiner Frau zu helfen.

Amira Pocher ist bei „Grill den Henssler“ sichtlich gestresst. © Instagram/Oliver Pocher

Zuvor war Amira bereits nach ihrer Gewinnstrategie gefragt worden. „Dem Olli die leichtesten Aufgaben geben, wo er am wenigsten falsch machen kann“, antwortete die Vox-Moderatorin, die scheinbar bereits eine böse Vorahnung hatte. Dem Comedian hingegen schwante alles andere vor, außer den Kochlöffel zu schwingen. „Ich werd höchstwahrscheinlich am Ende dann nackt sein“, erklärte er im Interview.

Amira Pocher reicht es - sie mault Oliver Pocher an

Ein nackter Oliver Pocher blieb dem Publikum letztendlich verwehrt. Dafür krachte es aber zwischen den Eheleuten. Denn der Comedian macht schließlich doch Anstalten, seiner Frau zu helfen. Der geht das aber gehörig gegen den Strich. „Verpiss dich jetzt, mein Gott!“, patzt sie ihren Mann an. „Das ist ja wohl das allerletzte“, schimpft der theatralisch und tut so, als wäre er ernsthaft verletzt.

Oliver Pocher tritt gegen die Küchenzeile und motzt: „Ich mach hier nicht weiter, bis sich entschuldigt wird!“ Amira hätte aber eigentlich erahnen können, dass der 44-Jährige in der Kochsendung keine große Hilfe sein würde. Immerhin hatte Oliver Pocher bei einer vorherigen Teilnahme bei „Grill den Henssler“ Backpulver durch seine Nase gezogen. Verwendete Quellen: Instagram/Oliver Pocher, rtl.de