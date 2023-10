Im Podcast verplappert: Verrät Mark Keller hier den genauen „Bergdoktor“-Staffelstart?

Von: Melanie Habeck

Teilen

Bisher ist noch nicht bekannt, wann der Startschuss für die 17. Staffel der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ fällt. Doch nun könnte Darsteller Mark Keller der Termin herausgerutscht sein.

Ellmau – Die ZDF-Zuschauer fiebern aktuell eifrig auf die 17. Staffel der Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ hin. Nach dem dramatischen Finale der letzten Episode wünschen sich viele Fans, dass die Grubers endlich zur Ruhe kommen. Doch noch ist nicht bekannt, wann es neue Folgen der Sendung geben wird. Kein Geringerer als TV-Star Mark Keller (58), der in der Serie Dr. Alexander Kahnweiler spielt, sorgt nun mit einer Aussage für Spekulationen.

17. Staffel „Der Bergdoktor“: Schauspieler Mark Keller spricht über Starttermin

Die Heimatserie ist so erfolgreich, dass sie nicht nur beim ZDF-Publikum beliebt ist: Auch die ARD-Zuschauer können „Der Bergdoktor“ in der Mediathek abrufen. Schauspieler Mark Keller kann daher gut nachvollziehen, dass es die Fans brennend interessiert, wie es in Ellmau weitergeht. Im Podcast „Modern Talking - Einfach anders“ hält er sich im Gespräch mit Gastgeber Thomas Anders (60) trotzdem bedeckt, scheint aber eine interessante Information preiszugeben. „Ich könnte jetzt viel erzählen, aber das tue ich nicht. Die Leute sollen am 1. Januar einschalten“, erklärt der 58-Jährige. Hat der TV-Star mit dieser Aussage etwa das Startdatum der 17. Staffel ausgeplaudert?

Familiendrama, Tränen und Abschiede: Die 16. „Bergdoktor“-Staffel in Bildern Fotostrecke ansehen

Bisher ist noch nicht offiziell bestätigt, wann die neuen Episoden von „Der Bergdoktor“ erscheinen werden. Auch Mark Keller geht nicht näher auf seine Formulierung ein. Eine Sache kann er aber bereits verraten: „Dr. Kahnweiler wird wieder dabei sein. Aber da gibt es keine großen Geheimnisse, die ich jetzt ausplaudern könnte. Ich freue mich nur, dass ich da in dieser Staffel wieder vertreten bin und durchs Bild laufe“, berichtet der Fernsehdarsteller.

Details zur neuen Staffel „Der Bergdoktor“: Serienstars hüllen sich in Schweigen

Mark Keller kennt aber eine Person, von der Podcast-Moderator Thomas Anders spannende Details zu „Der Bergdoktor“ erfahren könnte. „Der Hans Sigl, wenn du den einlädst, der weiß so viel. Der weiß jede Menge“, lenkt er die Aufmerksamkeit auf seinen Schauspielkollegen. Doch Thomas Anders muss den TV-Star enttäuschen: Er hätte Hans Sigl (54) bereits in seinem Podcast begrüßt – und auch der wollte keine Serien-Geheimnisse verraten.

Bisher wurde kein offizielles Startdatum für die neue „Der Bergdoktor“-Staffel bekannt gegeben. Doch Darsteller Mark Keller hat sich nun möglicherweise verplappert. © IMAGO / HOFER & ZDF/Erika Hauri

Nicht nur Mark Keller und Hans Sigl stehen bereits seit Jahren für das Format vor der Kamera: Auch die Darstellerin der Serienfigur Lilly ist seit Beginn dabei: Daher hat Ronja Forcher (27) bereits häufiger über einen „Der Bergdoktor“-Ausstieg nachgedacht. Verwendete Quellen: Podcast „Modern Talking - Einfach anders“ – Folge 72