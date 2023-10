Essensgeld und Extra-Teller: „Das perfekte Dinner“-Sieger verrät, was am Set wirklich passiert

Von Montag bis Freitag beweisen Hobbyköche jeden Abend bei „Das perfekte Dinner“ ihr Können. Ein ehemaliger Sieger packt nun aus, wie es hinter den Kulissen der VOX-Show abläuft.

Hannover – Mit „Das perfekte Dinner“ läuft auf VOX schon seit 2006 ein echter Dauerbrenner. In einer Woche kommen jeweils fünf Hobbyköche zusammen. Jeden Abend versucht ein Kandidat, mit seinem Menü zu überzeugen. Die restlichen Teilnehmer bewerten am Ende die Abende bei ihren Konkurrenten. Dirk Ostermann (41) gelang der Sieg in dem Format. Jetzt gewährt er Einblicke in die Produktion.

Ex-Kandidat verrät: Darum richten „Das perfekte Dinner“-Teilnehmer einen zusätzlichen Teller an

„Das perfekte Dinner“ sorgt bei VOX zuverlässig für eine solide Quote – insbesondere, als die „Zwischen Tüll und Tränen“-Stars am Herd standen. Dirk Ostermann hingegen war im September in einer Hannover-Runde zu sehen und holte sich mit seinen Kochkünsten den Sieg. Im Gespräch mit bild.de verrät er nun, was die TV-Zuschauer nicht zu sehen bekommen.

Tatsächlich kochen die jeweiligen Gastgeber nicht nur für sich und ihre Gäste, sondern bereiten noch einen Extra-Teller zu. „Ich habe rund zehn Jahre lang nie bemerkt, dass jeder Kandidat in jedem Gang immer sechs anstelle von fünf Tellern anrichtet. Der sechste Teller ist für das TV-Team zum Ablichten und Filmen, während die Gäste schon anfangen zu essen“, plaudert Ostermann aus. Gedreht wird ab 9 Uhr morgens – von dem Moment an, an dem man zum ersten Mal die Tür öffnet.

„Das perfekte Dinner“: Diese Specials liefen schon im TV - Kurz vor Weihnachten 2006 wurde aus Nürnberg „Das perfekte Weihnachts-Dinner“ gezeigt - An den drei Werktagen zwischen Weihnachten und Neujahr 2006 wurde „,Das perfekte Dinner“ mit drei Zwillingspaaren aus München, unter anderem mit dem Zwillingspaar Jutta Winkelmann und Gisela Getty, ausgestrahlt - Vom 18. bis 22. Oktober 2010 kamen bei „Das perfekte Single-Dinner“ fünf Singles zusammen - Am 27. Dezember 2012 um 18:00 Uhr lief erstmals eine Folge von „Das perfekte Kinder-Dinner“. In jeder Sendung traten jeweils vier Kinder zwischen 10 und 14 Jahren zum Kochen an. Im Gegensatz zur Erwachsenen-Version gab es hier für alle Teilnehmer einen Preis: Der vierte Platz wurde mit 100 Euro prämiert, der dritte mit 200, der zweite mit 300 und der erste Platz mit 600 Euro.

„Das perfekte Dinner“-Kandidaten bekommen Einkaufsgeld von der Produktion

Außerdem verrät der „Das perfekte Dinner“-Sieger, dass man die Zutaten gar nicht aus eigener Tasche bezahlen muss. „Für den eigenen Gastgebertag bekommt jeder eine Art Aufwandsentschädigung in Höhe von 800 Euro. Davon kann man alles kaufen, was man braucht. Wie zum Beispiel Lebensmittel, Getränke, aber auch Tischdeko“, erklärt der 41-Jährige.

Zudem gibt es eine Siegerprämie von 3.000 Euro, die allerdings zu versteuern ist. „Die Summe habe ich in der Woche unserer Ausstrahlung per Überweisung erhalten, also quasi acht Wochen nach den Dreharbeiten“, berichtet Ostermann.

Dirk Ostermann gewann vor wenigen Wochen „Das perfekte Dinner“. Jetzt packt der Hobbykoch aus, was die VOX-Zuschauer nie zu sehen bekommen. © Screenshot / VOX / „Das perfekte Dinner“ & Screenshot / VOX / „Das perfekte Dinner“

An die Erfahrung denke er gerne zurück und würde diese auch jederzeit wiederholen. Das TV-Team nahm Ostermann als sehr professionell wahr, wie er betonte. Die Zuschauer empörten sich jüngst allerdings, weil ein „Zwischen Tüll und Tränen"-Star bei „Das perfekte Dinner" nicht selbst gekocht hat.