Schon vor TV-Ausstrahlung: Das sind die „Verräter“ der neuen RTL-Show

Drei Promis gegen 13 andere Promis. Die „Verräter“ in der gleichnamigen, neuen Krimi-Show sind eine überraschende Wahl.

Frankreich – Es ist eigentlich ein lustiges Partyspiel. Doch mit Kameras auf die Teilnehmer gerichtet und in einer gruseligen Kulisse, kann auch das unterhaltsamste Spiel extrem werden. Bei „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ treten 16 Promis gegeneinander an, die einander nicht trauen können – denn drei von ihnen sind heimtückische Verräter.

Das Konzept: So funktioniert die Show „Die Verräter“

In Frankreich war das Format schon ein großer Erfolg, deshalb kommt es nun auch nach Deutschland. In der Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ ziehen insgesamt 16 Prominente in das französische Schloss Chateau de Béguin ein. Dort spielen sie eine TV-Version des Partyspiels „Werwolf“, bei dem jede Nacht Werwölfe einen Dorfbewohner fressen.

Drei der 16 Teilnehmer wurden im Voraus zu Verrätern ernannt. Jede Nacht werden diese drei einen der anderen Teilnehmer „ermorden“. Die Loyalen, also der Rest der Schlossbewohner, stimmt jeden Morgen ab, wer ein Verräter sein könnte und die Show verlassen muss. Wenn bis zum Ende der Show alle Verräter aufgedeckt wurden und die Challenges in den einzelnen Sendungen erfolgreich gemeistert wurden, gibt es ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Achtung, Spoiler: Diese Stars sind dabei – und diese drei sind „Verräter“

Zu den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der ersten Staffel gehören Model Shermine Sharivar (40), Schauspielerin Mariella Ahrens (54), Schlagersänger Vincent Gross (27), Princess Charming Irina Schlauch (32), „Tatort“-Star ChrisTine Urspruch (52), Schauspielerin Susan Sideropoulos (42), Rapperin Sabrina Setlur (49), Journalistin Ulrike von der Groeben (66), Quizmaster Sebastian Klussmann (34), Handballer Pascal „Pommes“ Hens (43), Schauspieler Claude-Oliver Rudolph (66), Werbestar Friedrich Liechtenstein (67) und „Unter Uns“-Star Timothy Boldt (32).

Mit dabei sind außerdem Rapper Jalil (36), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (30) und Schauspieler Florian Fitz (55), welche die Verräter spielen werden. In der ersten Sendung von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“, die bereits seit Mittwoch, 13. September, bei RTL+ zu sehen ist, ermordeten sie bereits ChrisTine Urspruch. Moderiert wird die Sendung, die ab dem 20. September ausgestrahlt wird, von Sonja Zietlow (55). In der ersten Folge musste Anna-Carina Woitschack bereits verraten, welchen ungewöhnlichen Kosenamen sie trägt. Verwendete Quellen: „Die Verräter“ (RTL/RTL+)