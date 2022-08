Verruchte Poolpartys: Vor „Sommerhaus der Stars“-Start - RTL veröffentlicht erste Bilder

Von: Julia Hanigk

Das „Sommerhaus der Stars“ 2022 startet am 7. September im TV. Auf den Vorab-Bildern ist zu sehen: Es wird eine Nackt-Poolparty geben. Drei der Herren lassen die Hosen runter.

Bocholt - Am 7. September ist es wieder so weit: Diverse Promipaare ziehen wieder in das „Sommerhaus der Stars“ ein. Fans der RTL-Serie hoffen natürlich wieder auf reichlich Zündstoff, private Geschichten, pikante Details und vielleicht die ein oder andere verruchte Szene. Dass dafür gesorgt ist, zeigen jetzt die Pressebilder, die der Sender vorab veröffentlichte.

„Sommerhaus der Stars“-Kandidaten schmeißen kleiderlose Poolparty

In der Reality-Serie kämpfen 2022 wieder acht mehr oder minder bekannte Pärchen um den Sieg, für den es 50.000 Euro auf die Hand gibt. Die „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten sind:

Fußballlegende Mario Basler mit Frau Doris

Trash-Queen Kader Loth mit Mann Ismet

Das „Bauer sucht Frau“-Pärchen Antonia Hemmer und Patrick Romer

YouTube-Star Marcel Dähne mit Freundin Lisa Weinberger

Ex-„Promi Big Brother“-Kandidat Eric Sindermann und Katharina Hambuechen

Fußballspieler und -trainer Sascha Mölders und Ivonne Mölders

Stephen und Katharina Dürr

Von der Aufstellung zeigten sich die meisten Fans vorab nicht besonders begeistert und schimpften über die „No Name Z-Promis“. Langweilig wird es sicherlich trotzdem nicht, wie Ausschnitte der ersten Folge schon vorab beweisen: Auf den Pressebildern der Sendung sieht man beispielsweise Cosimo, wie er völlig nackt in einen Pool springt – nur mit der Hand vor dem Nötigsten. Die kleidungsfreie Action findet auch Eric offenbar gut und gesellt sich zu Cosimo in den Pool. Er springt mit einer weißen Boxershorts und Krone auf dem Kopf in das kühle Nass, während Cosimo in einem pinken Flamingo Schwimmreifen chillt.

Bei „Sommerhaus der Stars“ 2022: Drei Herren springen vor der Kamera nackt in den Pool

Aber damit nicht genug, denn ein weiterer Herr lässt sich die Poolparty nicht entgegen: Auch Marcel lässt die Hosen wortwörtlich runter, während er auf der Treppe in den Pool steht. Ebenfalls nur mit der Hand vor dem Schritt springt auch Marcel als dritter zu Cosimo und Eric in den Pool. Und die Frauen? Die sind im Hintergrund zu sehen, wie sie aus der Ferne herübersehen. Man darf also gespannt sein, was im „Sommerhaus der Stars“ noch so alles passiert.

Drei ist ne Party: Cosimo, Marcel und Eric springen beim „Sommerhaus der Stars“ leicht bis gar nicht bekleidet in den Pool. © RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Teil 1

Bisher sechs Staffeln wurden schon ausgestrahlt: 2021 gewannen Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, 2020 Caro und Andreas Robens, 2019 Elena Miras und Mike Heiter, 2018 Uwe und Iris Abel, 2017 Nico Schwanz und Saskia Atzerodt und 2016 Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr damaliger Freund Rajab Hassan.

Eine weitere Sache lässt sich vor dem Start der bereits abgedrehten „Sommerhaus der Stars“-Staffel 2022 aber auch noch erahnen: Patrick Romer und Sascha Mölders scheinen sich dort sehr gut verstanden zu haben. Romer veröffentlichte auf Instagram ein Foto mit seinem „Sommerhaus der Stars“-Kumpel, bei dem er sich mit der 1860-Legende auf einem Dorffest betrinkt. Verwendete Quellen: RTL