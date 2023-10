„Geht gar nicht“: Zuschauer beschweren sich über harten Übergang von „Brennpunkt“ zu „Verstehen Sie Spaß?“

„Verstehen Sie Spaß?“ begann gestern wegen einer „Brennpunkt“-Sondersendung zum Israel-Krieg später. Am harten Übergang störten sich die Zuschauer aber.

Berlin – Barbara Schöneberger (49) eröffnete „Verstehen Sie Spaß?“ gut gelaunt mit einer musikalischen Performance – genau das störte aber viele Fans. Der Grund: In der ARD lief nur wenige Minuten zuvor noch eine Sondersendung, die sich mit den tragischen Ereignissen in Israel beschäftigte.

In der heutigen (7. Oktober 2023) Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ wird unter anderem Guido Maria Kretschmer (58) böse reingelegt. Aus aktuellem Anlass musste die Sendung mit Barbara Schöneberger aber um einige Minuten nach hinten geschoben werden. Zur Primetime lief zunächst noch eine Sonderausgabe von „Brennpunkt“, in der über den Krieg in Israel gesprochen wurde. Was viele Zuschauer ziemlich irritierte: Nach den dramatischen Bildern aus Israel, wurde direkt in die fröhliche Unterhaltungsshow übergeleitet.

Gleich zu Beginn von „Verstehen Sie Spaß?“ begrüßte Moderatorin Barbara Schöneberger die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen mit einer musikalischen Einlage und stimmte den Fernsehabend gut gelaunt an. Von „Brennpunkt“ wurde direkt ins „Verstehen Sie Spaß?“-Studio übergeben – ganz ohne Unterbrechung.

Auf X (ehemals Twitter) finden viele User diesen Übergang ziemlich ungeschickt. „Ein krasser Übergang vom ARD-‚Brennpunkt‘ zu ‚Verstehen Sie Spaß?“, schreibt jemand auf der Plattform. Ein anderer findet, dass die Show heute gar nicht laufen sollte. „Egal von welcher Seite man die dramatischen Ereignisse in Israel betrachtet: Eine deutsche Unterhaltungssendung der ARD wie ‚Verstehen Sie Spaß?‘ geht heute Abend gar nicht!“, urteilt der Fan.

TV-Zuschauer hätten sich Einordnung gewünscht

Auch wenn viele Fans sich freuen, etwas Abwechslung und Positivität mitnehmen zu können, beschweren sich viele über die fehlende Einordnung der Unterhaltungsshow. „‘Verstehen Sie Spaß?‘ ist übrigens live – und beginnt mit einer singenden Barbara Schöneberger und ohne jede Einordnung dazu, warum es angemessen ist, heute VSS zu senden. Man kann dafür oder dagegen sein und beides legitim argumentieren. Aber nichts zu sagen, ist unangemessen“, erklärt ein Nutzer seinen Unmut. Verwendete Quellen: X, Verstehen Sie Spaß?/ ARD