„Echt hart“: Dresdner „Tatort“ lässt ARD-Zuschauer verstört zurück

Von: Elena Rothammer

Teilen

Am Sonntagabend zeigte die ARD einen neuen „Tatort“ aus Dresden. Dieses Mal wurden mehrere Frauen Opfer eines Täters, der sie mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht setzte. Die Zuschauer hat der Fall deutlich mitgenommen. © MDR/MadeFor/Hardy Spitz & MDR/MadeFor/Hardy Spitz

Am Sonntagabend zeigte die ARD einen neuen „Tatort“ aus Dresden. Dieses Mal wurden mehrere Frauen Opfer eines Täters, der sie mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt hat. Die Zuschauer hat der Fall deutlich mitgenommen.

Dresden – Das Dresdner „Tatort“-Team rund um Karin Gorniak (Karin Hanczewski, 41), Leonie Winkler (Cornelia Gröschel, 35) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach, 56) war am Sonntagabend (5. November) wieder im Einsatz. In der Folge „Was ihr nicht seht“ wurde eine junge Frau orientierungslos und benommen mit einem Messer in der Hand neben ihrem toten Freund aufgefunden. Was zunächst als Beziehungsdrama erschien, entwickelte sich zu einem Krimi, den die ARD-Zuschauer gar nicht so leicht verdauen konnten.

„Gruselig“: „Tatort“-Zuschauer nach K.o.-Tropfen-Fall mitgenommen

„Was ihr nicht seht“ ist einer der letzten „Tatort“-Folgen, in denen Karin Hanczewsk vor ihrem Ausstieg noch zu sehen ist. Dafür lieferte die ARD harten Tobak: Die Ermittler jagten einen Täter, der die Schlüssel von Frauen entwendete, diese kopierte, in die Wohnung eindrang und ihre Getränke dann mit K.-o.-Tropfen versetzte, um sie zu vergewaltigen.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Auf X, ehemals Twitter, teilen die „Tatort“-Zuschauer ihre Meinung zu dem Fall. „Ich schaue ihn mir zeitversetzt an und denke mir so: Kein ‚Tatort‘ für Frauen, die alleine leben“, schrieb ein User und ist damit nicht der einzige mit mulmigem Gefühl. „Gruselig, sich vorzustellen, dass so etwas möglich wäre“, kommentierte ein weiterer. „Gruselig! Mir schlottern jetzt noch die Knie. Jedenfalls trinke ich keinen Wein mehr mit Schraubverschluss, sondern nur noch Bier mit einem Kronkorken drauf“, meinte eine weitere Zuschauerin.

Das Phänomen „Tatort“ Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat.

Trotz „beklemmender“ Story: ARD-Zuschauer feiern den Dresdner „Tatort“

Zwar hinterlässt der „Tatort“ offenbar ein bedrückendes Gefühl, konnte aber zudem überzeugen. „Beklemmend, verstörend, hoch spannend. Heute Note 1!“ und „Applaus für den Tatort, obwohl der Plot echt hart war“, loben einige X-User. Ein weiterer urteilt: „Hervorragender Tatort, hat mich richtig mitgenommen. Sehr tragische Auflösung, aber einer der besten der letzten Zeit.“

Im Dresdner Team steht mit Karin Hanczewskis Ausstieg demnächst ein Umbruch an. Auch einer anderen Ausgabe könnte dieses Schicksal bald schon blühen. Die Münchner Ermittler Miroslav Nemec (69) und Udo Wachtveitl (65) deuteten ihre „Tatort“-Aus an. Verwendete Quellen: twitter.com; ARD