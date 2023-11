„Sommerhaus“-Experte Eric Sindermann verurteilt Serkan wegen Aleks-Hetze

Von: Samantha Matheiowetz

Im „Sommerhaus der Stars“ geraten die Kandidaten Serkan Yavuz und Aleks Petrovic heftig aneinander. Jetzt schlägt sich der Experte Eric Sindermann auf Aleks‘ Seite und schießt gegen Serkan.

Bocholt – In Folge acht (wurde am 01. November bei RTL ausgestrahlt) herrscht bei der „Sommerhaus der Stars“-Eliminierung wie immer eine angespannte Stimmung. Diese eskaliert schlagartig, als Teilnehmer Serkan Yavuz (30) auf seinen Konkurrenten Aleks Petrovic (32) losgeht und damit einen hitzigen Streit entfacht, bei dem sich mehrere Kandidaten einmischen. In einem exklusiven IPPEN.MEDIA-Interview bezieht der ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidat Eric Sindermann (35) Stellung zu der Auseinandersetzung.

Diese „Sommerhaus der Stars“-Strategie sorgt für Ärger

In den aktuellen „Sommerhaus der Stars“-Folgen fällt auf, dass sich Aleks Petrovic und seine Freundin Vanessa Nwattu (23) zunehmend abseits der Gruppe aufhalten. Eric Sindermann ist sich sicher, dass die beiden „weiterhin darauf hoffen, dass sie in den Spielen gut abliefern“ und nicht „auf gut Freund“ mit den anderen Kandidaten machen wollen. Auch Serkan Yavuz verfolgt eine klare Strategie: Er will bei den Nominierungen die starken Paare vor den schwachen aus dem Sommerhaus wählen, um im Finale leichte Gegner zu haben. Hierfür sucht er Unterstützung bei Aleks, obwohl sich die beiden nicht leiden können.

Bei der Nominierung geht Serkans Plan nicht auf, denn Aleks und Vanessa stimmen trotz Absprache für ein anderes Paar als der „Kampf der Realitystars“-Sieger und seine Partnerin Samira Klampfl (29). Danach platzt Serkan der Kragen: Er konfrontiert Aleks und wirft ihm provokativ sein Fehlverhalten bei „Temptation Island VIP“ vor. Dieses Thema ist ein rotes Tuch für den 32-Jährigen. Für Eric Sindermann steht fest: „Serkan hat es absichtlich auf Streit abgesehen.“

Eric Sindermann verteidigt Aleks vor „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Serkan

„Ich glaube, man kann immer leicht auf Aleks losgehen, weil er im TV fremdgegangen ist und seine Freundin verlassen hat. Dafür ist Temptation Island bekannt, dementsprechend fand ich das jetzt nicht so krass oder so schlimm, es passiert eben“, äußert sich Eric Sindermann. Er habe das Verhalten von Serkan durchschaut: „Serkan möchte gerne Gutmensch sein und auf einen draufhauen, auf den alle draufhauen, nur weil er mal einen Fehler im TV begangen hat. Deswegen: Ich bin von Serkan jetzt auch nicht der beste Freund.“

Eric Sindermann schießt gegen Serkan Yavuz‘ Verhalten im „Sommerhaus der Stars“. © IMAGO / Future Image; Screenshot/RTL/RTL+/Sommerhaus der Stars, Folge 8 (Fotomontage)

Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview: Eric Sindermann, „Das Sommerhaus der Stars" (RTL/RTL+; Staffel 8, Folge 8)