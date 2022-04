„Viel Geläster“: Elena Miras verrät erste Details der neuen „Kampf der Realitystars“-Staffel

Von: Stella Rüggeberg

Am 13. April startet „Kampf der Realitystars“ in die dritte Runde. Mit dabei ist Trash-TV-Sternchen Elena Miras. Auf Instagram enthüllt sie bereits spannende Details zur RTL2-Show. Sie verspricht jede Menge Action und Geläster.

Phuket - Bei „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (alle News auf der Themenseite) treten dieses Jahr wieder 22 Promis gegeneinander an, um sich den Titel „Realitystar 2022“ und 50.000 Euro zu sichern. Auf Instagram enthüllt Elena Miras (29) nun erste Details zur Show und verrät: In dieser Staffel wird ganz schön viel gelästert.

Kampf der Realitystars: Kandidaten kämpfen um 50.000 Euro und „Realitystar 2022“-Titel

22 Kandidaten (diese Promis sind in diesem Jahr dabei) kämpfen ab dem 13. April wieder um den Titel „Realitystar 2022“ und 50.000 Euro Preisgeld. Mit dabei sind große Reality-TV Namen wie Mike Cees (34), Yeliz Koc (28) und Elena Miras. Letztere enthüllte vor wenigen Tagen bereits erste Details zur Show.

Wie auch in den vergangenen Jahren, moderiert Cathy Hummels (34) in dieser Staffel die Sendung. In der „Stunde der Wahrheit“ wird sie die Promis ganz schön ins Schwitzen bringen und verkünden, wer den thailändischen Traumstrand als nächstes verlassen muss.

Elena Miras kämpft bei „Kampf der Realitystars“ um 50.000 Euro

Vor dem großen Staffelstart am 13. April (hier findet ihr alle Sendezeiten im Überblick), gibt es auf dem Instagram-Account der RTL2-Show jede Menge spannende Details zu den Kandidaten. Dabei verrät der Sender sogar, was die Zuschauer alles in der dritten Staffel erwartet.

Auch die Promis machen fleißig Werbung für die neue „Kampf der Realitystars“-Staffel. So postet Elena Miras vor wenigen Wochen ein Foto von ihr am thailändischen Traumstrand und verkündet: „Es ist endlich so weit, am 13.04.2022 beginnt die neue Staffel von KDRS und ich bin mit am Start“.

„Viel Geläster“: Elena Miras verrät erste Details der neuen „Kampf der Realitystars“-Staffel

Doch damit nicht genug. In ihrem Post lässt die 29-Jährige schon einige Details zur Show durchsickern. „Ich kann euch eins sagen, auch hier ist Action vorprogrammiert und viel Geläster“, verspricht Elena Miras den Fans der Show.

Fans können sich also neben den lustigen Spielen auch auf jede Menge Streit gefasst machen. Wie weit Elena Miras bei „Kampf der Realitystars“ kommt und ob sie eine Chance auf den Sieg hat, kann man ab dem 13. April jeden Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL2 sehen (Sendung verpasst? So könnt ihr alle Folgen kostenlos streamen)

Cathy Hummels wünscht sich Pietro Lombardi als „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer

Zwar ist er in dieser Staffel nicht dabei, doch Cathy Hummels hat sich einen Kandidaten besonders in der RTL2-Show gewünscht: Pietro Lombardi. Ob er in der nächsten Staffel der thailändischen Sala einen Besuch abstatten wird, bleibt abzuwarten. Verwendete Quellen: instagram.com/elena_miras, instagram.com/kampfderrealitystars, RTL2