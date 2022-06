„Viel zu früh“: Paco Herb konnte sich während „Kampf der Realitystars“ keine Zukunft mit Yeliz Koc vorstellen

Yeliz Koc und Paco Herb bei „Kampf der Realitystars“. (Fotocollage) © Screenshots RTL/RTL2/Kampf der Realitystars, Staffel 3, Folge 8

Zwischen Paco Herb und Yeliz Koc knisterte es während „Kampf der Realitystars“ ganz schön. Mehr entwickelte sich daraus später aber nicht. Der 26-Jährige gab jetzt zu, dass er in der TV-Sendung eher den Moment genossen hatte.

Thailand - Bei „Kampf der Realitystars“ (Die häufigsten Fragen der RTL2-Zuschauer) kamen sich die beiden Teilnehmer Yeliz Koc (28) und Paco Herb (26) nahe. Zwischen ihnen kam es zum Kuss, auch ein Einzeldate beim Essen hatten die beiden. „Ich kanns halt auch nicht verstecken, ich finde ihn einfach toll“, schwärmte Yeliz damals in der RTL2-Sendung – doch mehr wurde daraus nicht, wie Paco kürzlich klarstellte.

Nur Freundschaft zwischen Yeliz Koc und Paco Herb

„Yeliz und ich haben eine gute Freundschaft gewonnen. Wir teilen den Humor, haben in vielen Dingen dieselbe Ansicht und sind jederzeit füreinander da“, erklärte Paco Herb auf Instagram. Gegenüber dem Portal „Promiflash“ erklärte er jetzt weiterhin: „Es war schön, mal ein bisschen Zeit für sich zu haben“.

Zwischen Yeliz und Paco kam es zum Kuss während „Kampf der Realitystars“. © RTLZwei

Weiter geplant habe er aber trotz romantischer Momente nicht: „Zu dem Zeitpunkt war es noch viel zu früh, um über eine gemeinsame Zukunft zu sprechen“, so Paco Herb. Aus seiner Sicht hätten die beiden einfach den Moment genossen.

Yeliz Koc dagegen sprach sich in einem „Playboy“-Interview sehr positiv aus, wollte sehen, „wo das hinführt“. In ihrem Podcast „Bad Boss Moms“ fügte sie außerdem an, froh zu sein, wenn sie die Szenen im TV nicht mehr zu sehen sind: „Ich freue mich, wenn es vorbei ist und dass ich‘s so nicht mehr sehen muss.“

In der selben Folge von „Kampf der Realitystars“ kam es für Paco Herb zu einem unangenehmen Zwischenfall. Paco fasste Iris Klein bei einem Spiel an die Brüste und dachte, es wäre Yeliz Koc. Verwendete Quellen: Podcast Bad Boss Moms; Playboy; Kampf der Realitystars/RTL2/Staffel 3, Folge 8