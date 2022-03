Die prominente Gästeliste von Schlagerspaß mit Andy Borg am Samstagabend

Am Samstagabend begrüßte Andy Borg das TV-Publikum zum „Schlager-Spaß“ im SWR. © Screenshot/ARD

„Schlagerspaß mit Andy Borg“ geht in die nächste Runde. Dazu hat der sympathische TV-Moderator wieder viele tolle Gäste zu sich in die Weinstube eingeladen.

Am morgigen Samstag, den 5. März 2022, wird im SWR wieder der „Schlagerspaß mit Andy Borg“ ausgestrahlt. In der 38. Ausgabe der beliebten TV-Show von Andy Borg (61) empfängt der Moderator erneut beliebte Stars aus der Schlagerwelt. In einer gemütlichen Weinstube lädt Borg seine Zuschauer zu einem gemütlichen Musikabend ein.

Schlagerspaß mit Andy Borg am 5. März: Viele hochkarätige Gäste sind eingeladen

Auf der Gästeliste stehen einige bekannte Namen und die Fans können sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen. So wird unter anderem Julia Lindholm bei „Schlagerspaß mit Andy Borg“ auftreten. Sie war schon einige Male als Gast bei der Show zu sehen. Eine weitere Schlagerlegende ist Peggy March. Die Sängerin hat bald ihren 75. Geburtstag und wird ihre neue Single „Die Frau in meinem Spiegel“ zum Besten geben.

Ein weiterer hochkarätiger Gast ist Marc Marshall, dessen Vater Tony Marshall erst kürzlich zu Gast bei Andy Borg war. Und auch das ehemalige Belsy-Mitglied Florian Fesl wird in der Show zu sehen sein. Außerdem wurde Reiner Kristen eingeladen, der bereits mehrfach beim Grand Prix der Volksmusik teilgenommen hat. Und auch das bekannte Schlager-Quartett „Stimmen der Berge“ wird ihre neuen Lieder zum Besten geben. Eine weitere Band ist „Volxmusik4“ aus dem Schwarzwald. Alles in allem eine prominente Gästeliste für einen unterhaltsamen Abend.