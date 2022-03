Schlagerspaß am 9. und 30. April mit Andy Borg: Prominente Gästeliste bekannt

Teilen

Beim „Schlager-Spaß“ dürfen sich Schlagerfans und Andy Borg auf hochkarätige Gäste wie Ramon Roselly und Beatrice Egli freuen © SWR/Kimmig/Kerstin Joensson & dpa-Zentralbild | Bodo Schackow & IMAGO / STAR-MEDIA

Es wird zwei Mal im April der „Schlager-Spaß mit ANDY BORG“ ausgestrahlt. Dieses Mal sind viele besondere Gäste eingeladen.

Im April wird im SWR gleich zwei Mal der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ausgestrahlt. In der 39. Ausgabe der Show von Andy Borg (61) empfängt der Sänger am 9. April 2022 erneut beliebte Stars aus der Schlagerwelt. Und die 40. Ausgabe gibt es direkt am 30. April. In einer gemütlichen Weinstube lädt Borg seine ZuschauerInnen zu einem gemütlichen Musikabend ein. Eine unterhaltsame Show im SWR mit bekannten Gästen aus der Schlager-Szene.

Prominente Gäste bei der ersten Show am 9. April

Auf der Gästeliste am 9. April stehen einige bekannte Namen und die Fans können sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen. So wird unter anderem Ramon Roselly beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ auftreten. Eine weitere Schlagerlegende ist Ute Freudenberg. Und auch Linda Fäh, Jonny Hill, Saso Avensik & seine Oberkrainer, Conny & Die Sonntagsfahrer und Frank Galan sind eingeladen.

Auch die zweite Show am 30. April wird besonders

Bei der Show am 30. April ist unter anderem der hochkarätiger Gast Beatrice Egli eingeladen. Und auch Sigrid & Marina werden in der Show zu sehen sein. Außerdem wurde Oswald Sattler eingeladen. Und auch Elfi Graf wird ihre Songs zum Besten geben. Die weiteren Gäste sind Max Weidner, Graziano und Tiroler Wind. Alles in allem zwei prominente Gästelisten für einen unterhaltsamen April.