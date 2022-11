„Vielleicht das letzte Mal“: Steigen Steff Jerkel und Peggy bei „Goodbye Deutschland“ aus?

Bei „Goodbye Deutschland“ zählen Steff Jerkel und Peggy Jerofke seit Jahren zu den berühmtesten Auswanderern. Gemeinsam haben sie sich auf Mallorca ein neues Leben aufgebaut. Doch für das Paar könnte mit der Vox-Sendung bald Schluss sein.

Cala Rajada – Seit Jahren bringt „Goodbye Deutschland“ seine ganz eigenen Prominenten hervor, die in unregelmäßigen Abständen in dem Format zu sehen sind und dort ihr neues Leben fernab der alten Heimat zeigen. Auch Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben sich einen Namen gemacht: Das Paar betreibt auf Mallorca, im Örtchen Cala Rajada, seine Martiki-Bar und hat auch sonst seinen Lebensmittelpunkt nahezu komplett auf die sonnige Baleareninsel verlegt. Doch von all dem könnten die Vox-Zuschauer künftig gar nichts mehr mitbekommen.

Kein „Goodbye Deutschland“ mit Steff Jerkel mehr? – Auswanderer spricht von „letztem Mal“

Seit 2014 wird Steff Jerkel von den „Goodbye Deutschland“-Kamerateam begleitet und erarbeitete sich an der Seite seiner Peggy eine derart große Fanbase, dass RTL das Paar 2021 für „Das Sommerhaus der Stars“ verpflichtete. Bereits ein Jahr zuvor trat der Auswanderer bei „Kampf der Realitystars“ an.

Nun scheint es allerdings so, als seien Steff Jerkels Tage bei „Goodbye Deutschland“ gezählt: Bei Instagram verrät der Gastronom, dass er bereits kommenden Montag (14. November) wieder in der Vox-Reihe zu sehen sein werde – und verblüfft dann mit einer Aussage: „Schaut unbedingt rein, es ist vielleicht das letzte Mal“, heißt es in der Story des Wahl-Mallorquiners. Eine ausführlichere Erklärung zu den Hintergründen gibt es nicht – stattdessen herrscht nach dieser Aussage große Ungewissheit!

Herber Rückschlag für Steff Jerkel und seine Peggy – „Goodbye Deutschland“-Stars trauern um Hündin

Sollte die neue „Goodbye Deutschland“-Folge tatsächlich Steff Jerkels letzte sein, droht kein wirklich versöhnlicher Abschluss. Denn bei den Auswanderern ereignete sich jüngst eine persönliche Katastrophe, um die es sich laut Vox-Inhaltsangabe auch in der kommenden Ausgabe drehen soll. Darin heißt es: „Schwerer Verlust für Peggy und Steff: ihre geliebte Hündin Kiki ist gestorben. Und das in Zeiten, die eh schon schwierig sind für das Paar: mitten in die Dreharbeiten platzt eine Nachricht, mit der niemand gerechnet hat.“

Doch es gibt auch Erfreuliches von der Insel zu berichten: In der Folge wird endlich auch die Hochzeit von Lisha und Lou ausgestrahlt, an der unter anderem auch Caro und Andreas Robens, Daniela Büchner samt Tochter Joelina oder RTL-Beautyexperte Andreas Wendt teilnahmen. Die 36-jährige Braut sorgt erst jüngst für Aufsehen: „Goodbye Deutschland“-Star Lisha nahm Appetitzügler und aß nur noch Obst, um abzunehmen. Verwendete Quellen: instagram.com/steff.jerkel, media.rtl.com