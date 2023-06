Vier Millionen Zuschauer sehen den „Usedom-Krimi“

Teilen

Die Schauspielerin Katrin Sass ermittelte erfolgreich auf Usedom. © dpa

Katrin Saß hat das größte Publikum in der ARD an die Geräte gezogen. Sie ermittelte in einem „Usedom-Krimi“. Wie erfolgreich waren die anderen Sender mit ihren Angeboten?

Berlin - Der „Usedom-Krimi“ im Ersten hat am Donnerstagabend beim Fernsehpublikum knapp das Rennen gemacht. Die Folge „Der lange Abschied“ mit Katrin Saß, Till Firit und Rikke Lylloff lockte ab 20.15 Uhr 4,05 Millionen (17,9 Prozent) vor die Mattscheibe.

Die ZDF-Actionserie „Die Bergretter“ mit Sebastian Ströbel und Luise Bähr kam auf 3,75 Millionen (16,6 Prozent). RTL strahlte das Nations-League-Spiel von Spanien gegen Italien aus. Im niederländischen Enschede setzten sich die Spanier gegen Italien mit 2:1 (1:1) durch. Ab 20.45 Uhr waren 1,85 Millionen (8,1 Prozent) dabei und ab 21.45 Uhr 2,43 Millionen (12,0 Prozent).

Das Finale der ProSieben-Castingshow „Germany's Next Topmodel“ wollten 1,66 Millionen (8,0 Prozent) sehen. Das sind etwas weniger als im Vorjahr, als 1,73 Millionen eingeschaltet hatten. Die amerikanische Komödie „Pixels“ mit Adam Sandler, Kevin James und Josh Gad schauten sich auf Vox 810.000 Leute (3,7 Prozent) an. Die Sat.1-Reportage „Die Spaßgiganten - Deutschland macht Urlaub“ verfolgten 670.000 Menschen (3,1 Prozent). Die RTLzwei-Dokusoap „Prominent und nützlich“ hatte 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,2 Prozent). dpa