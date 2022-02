Vierte Ausgabe der „Ross Antony Show“: Termin und erster Gast endlich bekannt

Schlagersänger Ross Antony ist leidenschaftlicher Kuchenfan © Martin Schutt / picture alliance

Darauf haben die TV-Zuschauer gewartet: Die Musikshow von Ross Antony geht in die nächste Runde. Nun steht der Ausstrahlungstermin und der erste Gast fest.

Köln - Endlich hat das Warten ein Ende: Die „Ross Antony Show“ ist zurück! Seit Mai 2021 entertaint Moderator Ross Antony (47) die Zuschauer mit seiner gleichnamigen Musikshow. Darin begrüßt er regelmäßig bekannte Schlagerstars. Bisher sind drei Ausgaben der Sendung erschienen – glücklicherweise lässt Show Nummer vier aber nicht mehr lange auf sich warten.

Die vierte Ausgabe der „Ross Antony Show“ wird am 19. März um 20.15 Uhr im MDR ausgestrahlt. Die konkrete Gästeliste ist zwar noch unter Verschluss, doch ein Name stets bereits fest: Niemand geringeres als Semino Rossi (59) wird in der kommenden Ausgabe auftreten und sein neues Album „Heute hab ich Zeit für dich“ vorstellen, das am 18. März auf den Markt kommt. Die Veröffentlichung der Platte hatte der argentinische Schlagersänger kürzlich um 14 Tage verschoben. „Ich weiß, dass ihr euch schon sehr auf die neuen Lieder freut, und bitte euch daher noch um etwas Geduld“, schrieb der „Rot sind die Rosen“-Interpret auf seiner Website. Die Fans dürfen also äußerst gespannt sein, welche Songs er in der Show performen wird.

Semino Ross ist eine Schlagerlegende. Florian Silbereisen verriet er nun, was sein Plan B gewesen wäre. © Bodo Schackow/dpa

„Ross Antony Show“: Semino Rossi ist kein Unbekannter

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Semino Rossi in die „Ross Antony Show“ geladen wird: Bereits in der Oktober-Ausgabe war der Musiker mit seinem Song „Oh no Senorita“ aufgetreten. Dort war Rossi einer Überraschung der etwas anderen Art begegnet: Stammgast Matze Knop (47) verkleidete sich in der Show als sein fiktiver Zwillingsbruder Romeo aus Argentinien und forderte ihn zu einem gemeinsamen Duett auf.

Zur Freude der begeisterten Fans gab der Sänger seiner Bitte nach und die performten zusammen Semino Rossis Lied „Das war unser Sommer“ auf der Bühne. Ob sich Ross Antony in der nächsten Ausgabe einen ähnlichen Scherz mit seinem Gast erlauben wird? Die Zuschauer dürfen jedenfalls gespannt sein, was sie in der kommenden Sendung erwartet.