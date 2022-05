Vierte Staffel „LOL“ angekündigt: „Last One Laughing“ soll im Frühjahr 2023 kommen

Teilen

Vierte Staffel „LOL: Last One Laughing“ bereits in Planung © dpa/Amazon Prime Video | Frank Zauritz & dpa/Amazon Prime Video

Last One Laughing begeistert seit einigen Jahren die deutschsprachige Comedy-Fangemeinde. Jetzt ist die vierte Staffel der Erfolgssendung bestätigt worden.

München – Fernsehzuschauer sind sich seit langem einig: Die besten Sendungen laufen nicht mehr im TV, sondern auf den großen Streaming-Plattformen. Comedy-Fans schalten dabei besonders gerne bei „Prime Video“ ein: Der Video-on-Demand-Anbieter zeigt seit April 2021 die Erfolgssendung „LOL: Last One Laughing“, die mit deutschsprachigen Stars der Comedybranche wie Anke Engelke (56), Barbara Schöneberger (48) und Carolin Kebekus (41) aufwarten kann. Produziert wird die Sendung von Comedy-Urgestein Michael „Bully“ Herbig (54).

Im vergangenen Dezember musste der Cast der Show eine traurige Nachricht verkraften. Ensemblemitglied Mirco Nontschew (†52) wurde plötzlich und unerwartet tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Einige Zeit lang war nicht klar, ob die „Last One Laughing“-Folgen mit dem TV-Star trotzdem ausgestrahlt werden. Schlussendlich entschlossen sich Herbig und sein Team jedoch dazu, ihren Fans die entstandenen Episoden nicht vorenthalten zu wollen. Jetzt wurde außerdem bekannt, dass „LOL“ für eine vierte Staffel verlängert wird.

Im Frühjahr 2023 werden die neuen Episoden von „Last One Laughing“ auf „Prime Video“ zu sehen sein

„LOL: Last One Laughing“ kommt sowohl beim Publikum als auch bei TV-Kritikern hervorragend an und wurde bereits mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Die Verantwortlichen für deutschsprachige „Amazon Studios“-Produktionen bestätigten nun, dass der Erfolg des Formats sie dazu veranlasste, eine weitere Staffel der Show in Auftrag zu geben. „‚LOL: Last One Laughing‘ bleibt das absolute Lieblingsformat unserer Prime-Mitglieder. Das positive Feedback unserer Zuschauer:innen und die Auszeichnung mit dem Deutschen Comedypreis spornen uns an, jetzt noch eine Schippe draufzulegen“, so die Produktionsleitung.

Die vierte Staffel soll im Frühjahr 2023 auf dem Streaming-Dienst zu sehen sein. Welche Stars diesmal versuchen werden, ihre Kollegen für 50.000 Euro Preisgeld zum Lachen zu bringen, steht noch nicht fest. Gastgeber wird auch in den neuen „LOL“-Folgen weiterhin Michael „Bully“ Herbig sein.