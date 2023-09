Kader Loth und Co.: Diese Promipaare testen in der neuen „Temptation Island VIP“-Staffel ihre Treue

Es wird wieder ungemütlich für vier Promi-Paare auf RTL+: In der neuen Staffel von „Temptation Island VIP“ bekommen die Zuschauer geballte Reality-TV-Erfahrung zu sehen.

Köln – Anfang Oktober können Liebhaber des Trash-TV auf RTL+ wieder mehr oder weniger berühmten Promi-Paaren beim Vertrauen, Verzweifeln und Versöhnen zusehen: „Temptation Island VIP“ geht mit seiner vierten Staffel an den Start. Nun hat RTL auch offiziell die Kandidaten und Kandidatinnen bekannt gegeben.

Cast steht fest: Auch Kader Loth bei neuer „Temptation Island VIP“-Staffel zu sehen

Das berühmteste Paar stellen wohl Kader Loth (50) und ihr Langzeitfreund Ismet „Isi“ Atli (52) dar. Die beiden sind bereits seit über zehn Jahren zusammen und seit 2017 verheiratet. Dem TV-Treuetest der Show dürften sie gelassen entgegenblicken: Sie überstanden 2022 sogar das „Sommerhaus der Stars“ gemeinsam.

Von so viel Beziehungserfahrung können die anderen Paare nur träumen. Sie entstammen allesamt Reality-TV-Formaten. So wagen auch Denise Hersing (27) und Lorik Bunjaku den Beziehungstest: Sie lernten sich 2021 bei „Bachelor in Paradise“ kennen und sind wenig später bei „Ex on the Beach“ zusammengekommen.

Viele Reality-Sternchen: Bekannte Gesichter aus „Bachelor in Paradise“ stellen sich TV-Treutest

Eine weitere „alte“ Kuppelshow-Bekannte dürfte Michelle „Mimi“ Gwozdz (29) für viele Zuschauer und Zuschauerinnen sein. Sie gewann 2021 die elfte Staffel von „Der Bachelor“, nur um „ihren“ Niko Griesert (33) kurz nach dem Finale doch der Zweitplatzierten überlassen zu müssen. Mimi tritt nun mit ihrem aktuellen Freund Yannick Syperek (28) an, mit dem sie seit ihrer Teilnahme bei „Bachelor in Paradise“ 2022 zusammen ist.



Die neue Staffel „Tempation Island VIP“ steht in den Startlöchern. Auch der Cast wurde mittlerweile bekannt gegeben: Unter anderem nimmt auch Reality-Bekanntheit Kader Loth an dem TV-Treuetest teil. © RTL / René Lohse & IMAGO / eventfoto54

Dort traf sich auch das letzte Paar in der diesjährigen „Tempation Island VIP“-Runde: Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekin (26) verliebten sich 2022 bei „Bachelor in Paradise“. Auch ihn kennt man bereits aus einer Bachelor-Show: Er warb 2022 um „Die Bachelorette“.

Zuletzt sorgte Kader Loth mit Partybildern für Aufsehen: Ihre Fans diskutierten im Netz über ihre Optik.Verwendete Quellen: RTL