Völlig entnervter Christian Polanc spricht über Schweißgeruch-Vorfall bei „Let‘s Dance“

Von: Lisa Klugmayer

Bachelorette Sharon soll mit Christian Polanc ihrem „Let‘s Dance“-Tanzpartner ganz und gar nicht zufrieden sein – unter anderem wegen unangenehmen Gerüchen. Jetzt äußert sich Christian Polanc selbst dazu.

Köln – Auf dem „Let‘s Dance“-Tanzparkett scheinen Christian Polanc (44) und Bachelorette Sharon (31) zu funktionieren, denn die strenge Jury ist recht zufrieden, was sich auch jeden Freitag auf der Punktetafel widerspiegelt. Doch hinter den Kulissen soll es weniger harmonisch zugehen. Jetzt spricht Christian Polanc über den angeblichen Schweißgeruch-Vorfall.

„Sie wollte schon von Beginn an nicht mit Christian tanzen, weil sie irgendwelche Vorbehalte hatte. Doch dann hat sie Christian, der nichts davon wusste, bei der Live-Show ausgesucht. Seither kracht es fast bei jeder Tanz-Einheit“, so ein Insider gegenüber BILD. Außerdem sei Sharon nicht wirklich begeistert von Christians angeblichem schlechtem Geruch nach dem Training. RTL sprach nach „Let‘s Dance“-Zoff Machtwort und stellte sich hinter den Profitänzer. Nun meldet er sich selbst zu Wort.

„Das nervt mich extrem und regt mich auf“, so Christian Polanc in seinem „Coffee Talk“ auf Instagram. „Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, mich für irgendeinen Quatsch zu rechtfertigen, den entweder niemanden was angeht oder der einfach Quatsch ist“. Für ihn sei das einfach nur „Kinderkacke und Sensationsmacherei“.

Schon gewusst? RTL versuchte sich an „Let‘s Dance“-Ableger mit Kindern 2021 bekamen auch die Kleinen bei RTL die Chance, übers Tanzparkett zu fegen: Im Mai 2021 gingen vier Folgen von „Let’s Dance – Kids“ an den Start, die in Sachen Besetzung durchaus mit dem Original mithalten konnten. Die Moderation übernahmen wie in der Hauptsendung Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, auch die Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González war mit an Bord. Ins Fernsehen schaffte es die Sendung allerdings nicht. Sie lief auf RTLs Streamingplattform RTL+ (damals TVNow).

„Let‘s Dance“-Fans sind skeptisch: Warum ist Sharon Christian gegenüber so distanziert?

Doch irgendwas muss an der Geschichte doch dran sein, denn Fans merken im Livestream an, dass Sharon Christian gegenüber immer etwas distanzierter rüberkomme. „Menschen sind, wie sie sind. Nicht jeder fällt allen sofort um den Hals“, so der „Let‘s Dance“-Profitänzer. „Wie schaut man, wenn man sich gerade nicht beobachtet fühlt? (...) Dementsprechend finde ich immer gerade in so einem Kontext, wenn dann so komische Bullshit-Artikel kommen, dass man auch immer alles in so einem Licht sieht. Dann vermutet man unter jedem Stein die Klapperschlange“, stellt Christian Polanc klar.

Zum Schluss gibt er seinen Fans noch einen Rat: „Nicht alles glauben, was in irgendwelchen komischen Zeitungen steht“. Doch „Let‘s Dance“ sorgte zuletzt auch anderweitig für Schlagzeilen: Cora Schumacher (46) erhob schwere Vorwürfe gegen „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi (58), der sie „seit Jahren“ fertigmache. Verwendete Quelle: Instagram/christianpolanc