„Voll in die Irre geleitet“: Zuschauer sauer auf „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch

Von: Tim Althoff

Günther Jauch kann als Moderator von „Wer wird Millionär?“ Fluch und Segen sein. An Ostern schickte er einen Kandidaten mit 500 Euro nach Hause – und steckte viel Kritik ein.

Hürth ‒ Der Umgang mit unsicheren Kandidaten ist für Moderator Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ nicht immer leicht. Schließlich weiß der 66-Jährige nach 24 Jahren als Quizmaster oft selbst die Antwort und darf nicht zu viel Hilfestellung leisten – erst recht bei großen Beträgen. So ließ sich Jauch auch beim Osterspecial nicht aus der Reserve locken und erntete dafür viel Kritik in den sozialen Medien.

„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch lässt Kandidat auf 500 Euro abstürzen

Die Ausgangslage: Tobias Kawerau spielt um 16.000 Euro und hat noch alle vier Joker in der Tasche. Der Mannheimer ist sich bei der Frage, welche Adjektive im Duden zu finden sind, erstmals unsicher und spekuliert auf die falsche Antwort „B : unbesehen & unbehört“. Richtig wäre jedoch Antwort „C: unbemannt & unbeweibt“ gewesen. Jauch, der zugibt, die Lösung zu kennen, behält sein Pokerface und gibt an, Kawerau nicht in einen Joker „hinein- oder hinausquatschen“ zu wollen. Vielleicht war Jauch aber auch noch verunsichert, weil es in der gleichen Sendung zu einer Mega-Panne gekommen war.

Den 50/50-Joker hatte Kawerau zwar im Sinn, verwarf ihn jedoch wieder und empfand den Publikumsjoker als „zu wertvoll für diese Frage“. Jauch, der die Tendenz Kaweraus kannte, wollte ihm „keinen Joker empfehlen oder nicht empfehlen“, den er „nachher nochmal brauchen“ könnte. So wurde schließlich die falsche Antwort eingeloggt und aus 16.000 Euro wurden nur noch 500 Euro.

„Wer wird Millionär?“ - Wie viele Hauptgewinner gab es bisher? Bislang konnten 16 Kandidaten den Hauptgewinn von einer Million Euro auf dem heißen Stuhl von Günther Jauch abräumen. Darunter drei Teilnehmer aus den Prominenten-Specials: Oliver Pocher, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger.

„Wer wird Millionär“: Hat Jauch den Kandidaten „in die Irre geleitet“?

„Ich gehe mit vier Jokern nach Hause“, bemitleidete sich der Kandidat, der sich während seines Auftritts immerhin einige Sympathiepunkte bei den Zuschauern erspielen konnte. Die schlugen sich auf seine Seite und kritisierten Quizmaster Jauch für dessen unterlassene Hilfeleistung. „Ehrlich unverständlich für mich, so einen Kandidaten gehen zu lassen. Und bei anderen so viel geholfen“, schrieb eine Twitter-Userin. Ein Nutzer auf Facebook wollte ebenfalls seinen Unmut loswerden: „Der letzte Kandidat müsste nochmal eine Chance bekommen, Jauch hat den voll verarscht und in die Irre geleitet.“

Der Schock steht ihm ins Gesicht geschrieben. Günther Jauch (r.) ließ „Wer wird Millionär?“-Kandidat Tobias Kawerau auf 500 Euro fallen. © Screenshot/RTL+/Wer wird Millionär?

Viele Zuschauer hätten sich gewünscht, dass Jauch verstärkt auf einen Joker gepocht hätte. Dies blieb jedoch aus. Vielleicht hat sich der Kandidat auch zu sicher gefühlt. „Er. Hatte. Noch. Vier. Joker. Und Jauchs Reaktion auf seine Auswahl war wirklich Hilfe genug“, schrieb beispielsweise ein anderer Fan. Zuletzt brachte die Mutter eines Kandidaten die Zuschauer bei „Wer wird Millionär?“ mit einem Jauch-Seitenhieb zum Ausrasten. Verwendete Quellen: facebook.com, twitter.com