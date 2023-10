Ekel-Alarm bei „Grill den Henssler“: Oliver Pocher isst vom Studioboden

Von: Diane Kofer

Oliver Pocher sorgt bei „Grill den Henssler“ für einen ziemlich ekligen Moment: Der Comedian sammelt Essen vom Studioboden auf und verspeist es genüsslich.

Köln – Mit einer Spezialfolge feiern TV-Koch Steffen Henssler (51), Moderatorin Laura Wontorra (34) und ihre Promigäste am Sonntagabend (22. Oktober 2023) zehn Jahre „Grill den Henssler“. Comedian Oliver Pocher (45) steht ebenfalls am Herd, sorgt aber eher weniger mit leckeren Speisen für Aufsehen. Der Fernsehstar beschert einen Ekelmoment schlechthin, als er vom Studioboden isst.

Ekelmoment bei „Grill den Henssler“: Oliver Pocher nascht Schokoküsse vom Boden

Der Comedystar war bereits vor ein paar Wochen zu Gast in der Kochshow. Bei seinem „Grill den Henssler“-Auftritt sorgte Oliver Pocher aber für jede Menge Chaos. Zur Jubiläumsausgabe am Sonntagabend ist der Entertainer dennoch wieder am Start. Für die Fans dürfte es nicht überraschend sein, dass er erneut für Aufregung sorgt. Dieses Mal mit seinen besonderen – und ziemlich ekligen – Essgewohnheiten.

In einem Spiel können die Promis und Steffen Henssler Sonderpunkte für das Gesamt-Ranking sammeln. Über ein Katapult werden Schokoküsse durch die Luft geschleudert, die die Kandidaten mit dem Mund schnappen sollen. Das klappt bei den Promis allerdings gar nicht gut – eine Süßigkeit nach der anderen landet auf dem Boden.

Oliver Pocher schafft es zwar nicht, die Schokoküsse aufzufangen, will aber auf den Genuss nicht verzichten. Der Comedian sammelt einige vom Boden auf und verspeist sie demonstrativ vor der Kamera. Teamkollegin Mirja Boes (52) kann es kaum glauben – immerhin liegen auch ihre teils ausgespuckten Schokoküsse am Boden. „Die hatte ich teilweise schon im Mund“, merkt sie an. Steffen Henssler stößt nur fassungslos „nein, nein, nein“ aus.

„Grill den Henssler“-Quote: Steffen Henssler fast unschlagbar Von 141 ausgestrahlten Sendungen konnte Starkoch Steffen Henssler 101 gewinnen. 34 Mal musste er sich geschlagen geben, sechsmal gab es ein Unentschieden. Insgesamt kann sich der TV-Star so einer Gewinnquote von 71 Prozent erfreuen. Quelle: stern.de

Trotz Ekelmoment: Zuschauer finden Oliver Pochers Schokokuss-Aktion sinnvoll

Auch wenn seine Kollegen es ziemlich eklig finden, dass der Comedian das Essen vom Boden verspeist, gibt es auf X (ehemals Twitter) Lob. Immerhin wären die heruntergefallenen Schokoküsse ansonsten wahrscheinlich im Mülleimer gelandet. „Nennt mich spießig, aber Lebensmittel vergeuden, finde ich generell doof“, schreibt ein Zuschauer im Netz.

Punkten können die Promis bei dem Spiel aber nur in Sachen Unterhaltung. Weil sie nicht genug Schokoküsse aus der Luft auffangen können, geht die Runde an Steffen Henssler, der sich somit drei Zusatzpunkte sichert. Am Ende feiert der Koch auch den Gesamtsieg des Abends. Moderatorin Laura Wontorra hat bei „Grill den Henssler“ auch Grund zur Aufregung: Nach einem frechen Spruch teilt sie gegen Paul Panzer (51) aus. Verwendete Quellen: „10 Jahre Grill den Henssler“/ Vox