Vom Tanzparkett hinter das Jurorenpult – Amira Pocher ist Gastjurorin bei „Dancing Stars“

Amira Pocher sorgte vergangenes Jahr bei „Let’s Dance“ für Aufsehen. Jetzt bewertet sie als Gastjurorin bei „Dancing Stars“ das Können der Kandidaten.

Österreich – Als Tochter einer Tanzlehrerin ist Amira Pocher (30) kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um Walzer, Tango und Cha-Cha-Cha geht. Das bewies die gebürtige Österreicherin unter anderem vergangenes Jahr bei „Let’s Dance“, als sie sich an der Seite ihres Tanzpartners Massimo Sinató (42) bis ins Halbfinale der beliebten RTL-Sendung tanzte. Jetzt wechselt die Frau von Comedian Oliver Pocher (45) jedoch die Seiten: Als Gastjurorin wird Amira nämlich am kommenden Freitag (31. März) die Tanzkünste der Kandidaten bei „Dancing Stars“, der österreichischen Version von „Let‘s Dance“, bewerten.

Ihr Auftritt in der österreichischen „Let’s Dance“-Version gibt der Kärntnerin außerdem die Möglichkeit, für einen kurzen Ausflug in ihr Heimatland zurückzukehren. In einem Statement teilte Amira Pocher über ihren baldigen TV-Auftritt mit: „Ich freue mich auf die Kandidatinnen und Kandidaten, die Jury und natürlich auf meine Heimat Österreich.“ Als Gastjurorin teilt sich Amira das Jurypult mit der ehemaligen österreichischen Staatsmeisterin Maria Angelini-Santner (36) und dem ungarischen Profitänzer Balázs Ekker (46).

Amira Pocher freut sich darauf, bei „Dancing Stars“ die Seiten zu wechseln

Mit ihren fundierten Fachkenntnissen in Sachen Standardtanz bringt Amira Pocher die besten Vorraussetzungen mit, um als Gastjurorin bei „Dancing Stars“ zu bestehen. Dass sie durch ihre Familie bereits in ihrer Kindheit mit dem Tanzen in Berührung kam, bewies die Mutter zweier Söhne bereits während ihrer Teilnahme am RTL-Format „Let’s Dance“. Damals begeisterte die Podcasterin Jury und Publikum gleichermaßen mit ihren Auftritten, musste den Titel letztendlich jedoch dem Zirkusartisten und Ex-„Ninja Warrior“-Kandidaten René Casselly (26) und dessen „Let‘s Dance“-Profitänzerin Kathrin Menzinger (34) überlassen.

An die Aufregung vor ihren Auftritten auf dem Tanzparkett kann sich Amira aber noch gut erinnern und freut sich wohl auch deshalb besonders darauf, diesmal auf der anderen der Bühne zu sitzen. In ihrem Statement sagt sie weiter: „Über die Anfrage des ORF, als Gastjurorin bei ‚Dancing Stars‘ mitzuwirken, habe ich mich sehr gefreut. Ich weiß, wie man sich als Kandidatin bei so einem Format fühlt. Das Ganze jetzt von einer anderen Seite zu erleben, ist echt aufregend.“