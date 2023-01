Von „auserzählt“ bis „mehr als gelungen“: Bergdoktor-Staffelauftakt ruft gemischte Reaktionen hervor

Von: Lukas Einkammerer

Seit dem 29. Dezember zeigt das ZDF neue Folgen von „Der Bergdoktor“. Die Staffelpremiere sorgte dabei für gespaltenes Feedback. Viele Fans sind ganz aus dem Häuschen, andere kritisieren die neuen Episoden.

Ellmau – Atemberaubende Bergkulissen und mitreißende Schicksale sind das Erfolgsrezept von „Der Bergdoktor“. Seit dem 06. Februar 2008 sorgt die kultige Heimatserie im ZDF für überragende Quoten und dürfte für das Fernsehpublikum so sehr zur Winterzeit gehören wie dampfender Tee und schneebedeckte Dächer. Seit dem 29. Dezember kommen Fans auch endlich wieder in den Genuss von neuen Folgen rund um Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und seine Familie, Freunde und Kollegen.

„Magischste Zeit des Jahres“: Fans feiern Premiere von neuer „Bergdoktor“-Staffel

Nach monatelangen Dreharbeiten in der Region Wilder Kaiser stehen die acht neuen „Bergdoktor“-Folgen, in denen ein alter Bösewicht wieder auftauchen könnte, endlich vor der Tür. Ein vorab veröffentlichter Trailer versprach eine epische 16. Staffel und die erste Folge „Paradies“, die seit dem 22. Dezember in der ZDFmediathek verfügbar ist, hat es schon in sich. Ein aufwühlender Patientenfall hält Dr. Martin Gruber auf Trab, während die Ankunft von Lilli Grubers (Ronja Forcher, 26) Tante Caro Pflüger (Barbara Lanz, 39) die Dynamik auf dem Gruberhof schlagartig verändern dürfte.

Die heißersehnten Episoden sorgen bei den treuen Fans, die das TV-Spektakel gebannt mitverfolgten, auf Twitter für große Begeisterung. „Die magischste Zeit des Jahres“, fiebert ein User den neuen Abenteuern der Grubers entgegen, „Die schönen Bergbilder habe ich voll und ganz vermisst“, schließt sich ein weiterer der Euphorie an. Ein besonders entzückter Zuschauer schwärmt derweil über die zweite der acht neuen Folgen, die vor der TV-Ausstrahlung bereits online zum Stream angeboten wird: „Wieder sehenswert und spannend.“

„Müssen wir nochmal üben“: Zuschauer urteilen kritisch über neue „Bergdoktor“-Folge

Bei aller Freude über das TV-Comeback von Hans Sigl, Ronja Forcher (26) und Mark Keller (57) sind aber auch viele kritische Stimmen zu vernehmen. „Der Bergdoktor mutiert zur Weekly Soap. Die Geschichte ist einfach auserzählt“, feuert ein Twitter-Nutzer gegen die Show, „Haben an der neuen Staffel die Drehbuchautoren der letzten ‚Traumschiff‘-Folge mitgeschrieben?“, spöttelt eine andere. Vor allem eine dramatische Szene, in der sich das Auto von Caro überschlägt, stößt auf Empörung. „Was war das denn für ein schlecht gemachter Unfall?“, ärgert sich ein Fan, „Müssen wir nochmal üben“, urteilt ein anderer scharf.

„Paradies“: So heißt die erste von acht neuen „Bergdoktor“-Folgen, die das ZDF wöchentlich veröffentlicht. Im Staffelauftakt steht Hans Sigl als Dr. Martin Gruber im Mittelpunkt. © Screenshot/ZDF/“Der Bergdoktor“

Obwohl die bunte Besetzung vor der Kamera alles gegeben hat, scheinen einige Zuschauer wohl ganz und gar nicht so angetan zu sein, wie sich das der Sender bestimmt erhofft hatte. „Die Begeisterung für den Bergdoktor hat sich heute in Grenzen gehalten. Wir hoffen auf eine spannendere Folge nächste Woche“, meckert eine Userin, während sich ein besonders kreativer Fan bereits eine neue Richtung für das legendäre Format überlegt hat: „Der Bergdoktor als Notarzt im Berghain“. Das wäre doch was.

Die einen strahlen vor Freude über die neuen „Bergdoktor"-Folgen, die anderen scheint der Bergzauber hingegen noch nicht so ganz ergriffen zu haben. Es bleibt abzuwarten, ob die verbleibenden Folgen in den kommenden Wochen den einen oder anderen Kritiker noch zu einem waschechten Superfan konvertieren können. Indessen hofft „Bergdoktor"-Star Ronja Forcher auf ein Happy End für die Grubers.