Von „besoffenes Testbild“ bis „Entenjagd“: „Fernsehgarten“-Fans zerreißen Andrea Kiewels Outfit

Von: Sarah Wolzen

Andrea Kiewel sorgte mit ihrem Outfit wieder einmal für Diskussionen bei den „Fernsehgarten“-Fans © ZDF

Mallorca vs. Oktoberfest im Fernsehgarten. Viele ZDF-Zuschauer hatten sich gefragt, was Andrea Kiewel zu diesem Motto wohl anziehen würde. Die Moderatorin lieferte - und das Netz schlug zurück.

Mainz - Am Sonntagmittag kam auf dem Lerchenberg ordentlich Partystimmung auf. Unter dem Motto „Mallorca vs. Oktoberfest“ sorgte der ZDF-Fernsehgarten mit Gästen wie Mickie Krause, Tim Toupet oder DJ Robin X Schürze mit ihrem Skandal-Song „Layla“ für viel Schunkellaune. Natürlich mittendrin statt nur dabei: Moderatorin Andrea Kiewel (57).

Andrea Kiewels Outfit im Fernsehgarten mit Spannung erwartet

Und die steht regelmäßig in der Kritik wegen der Outfits, die sie im ZDF-Fernsehgarten (das sind die Sendetermine) trägt. Selbst wenn es an ihrem Outfit nichts auszusetzen gibt, wird sie dafür bei Twitter kritisiert. Kein Wunder also, dass Kiwis heutiger Look mit großer Spannung erwartet wurde.

Andrea Kiewel sorgt mit ihrem Outfit zumindest für ein farbliches Highlight im ZDF-Fernsehgarten © ZDF

Das von vielen erwartete Dirndl wurde es dann aber nicht. Stattdessen eine eigenwillige Kombination aus einem in Rosatönen gehaltenem Maxikleid im Mustermix und einem federverziertem Hut. Ein gefundenes Fressen für diejenigen Fernsehgarten-Fans, die auf Twitter ihr Unwesen treiben.

Fernsehgarten-Fans zerreißen Andrea Kiewels Outfit im Netz

„Kiwis Outfit soll wohl eine Mischung aus Ballermann und Oktoberfest darstellen. Glückwunsch: Sie sieht aus wie ein besoffenes Testbild. Mission erfolgreich“, konstatiert ein User. „Wer auch immer Kiwi einkleidet, hasst die Frau abgrundtief, soviel steht fest“ ist die nächste Nutzerin überzeugt. Kiwis Outfit würde aussehen, als würde sie damit „auf Entenjagd“ gehen, meint ein Dritter. Ohje!

Ihr selbst dürfte die Kritik herzlich egal sein. Andrea Kiewel träumt nämlich von einem eigenen Ballermann-Hit, wie sie im Fernsehgarten verrät. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten, Twitter