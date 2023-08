Von „Endlich“ bis „Verstehe ich nicht“: Comeback von Frank Rosin bei „The Taste“ spaltet die Fans

Mit der 12. Staffel geht die Sendung „The Taste“ bald in die nächste Runde. Neben Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue sitzt auch Frank Rosin wieder in der Jury – was im Netz nicht nur auf Zuspruch stößt.

München – Fans von „The Taste“ sehen bald ein bekanntes Gesicht im Kochstudio der Sat.1-Sendung: Denn der deutsche Gastronom und Fernsehkoch Frank Rosin (57) kehrt ab der 12. Staffel wieder in die Show zurück. Zusammen mit Alexander Herrmann (52), Alex Kumptner (40) und Tim Raue (49) sucht Frank Rosin in der SAT.1-Show „The Taste“ wieder nach dem Kochtalent, das mit einem Preisgeld von 50.000 Euro nach Hause gehen darf. Moderiert wird die kommende Staffel von Angelina Kirsch (35).

Frank Rosin über „The Taste“-Rückkehr: „Ich war nie wirklich weg“

Laut dem Sender soll der Koch eine kurze kreative Pause eingelegt haben. „Die kurze ‚The Taste‘-Pause hat mir gutgetan, ich hatte Zeit für andere Projekte. Aber dann habe ich erkannt, dass es zu früh war, um den Löffel abzugeben. Ich freue mich auf gute und inspirierende Köchinnen und Köche bei ‚The Taste‘ im Herbst“, wird der Fernsehkoch von SAT.1 zitiert.

Er selbst ist auch in einem Video auf dem offiziellen Account der Sendung zu sehen. Darin sitzt er in einem Drehstuhl in der Maske und wendet sich in gekonnter Fernsehmanier zur Kamera. „Ich war nie wirklich weg“, sagt der 57-Jährige. „Aber jetzt bin ich wieder richtig dabei.“

Die Sat.1-Hitshow „The Taste“ Seit zehn Jahren treten in der Sat.1-Show „The Taste“ Kochtalente an, die die Herausforderung annehmen, ein ganzes Gericht auf nur einem Löffel zu servieren. Wer im Finale den perfekten Löffel kreiert, geht mit einem Gewinn von 50.000 Euro nach Hause und bekommt zudem ein eigenes Kochbuch. Staffel 12 von „The Taste“ ist ab Herbst 2023 sowohl auf SAT.1 als auch auf Joyn zu sehen. Ein genauer Sendetermin ist bislang jedoch nicht bekannt.

Nicht alle teilen die Freude über Rosin-Comeback bei „The Taste“

Einige Fans des Fernsehkochs zeigen sich sichtlich erfreut über seine Rückkehr. Ein User schreibt etwa: „Na also, The Taste ohne den Rosin ist halt nix“. Andere sagen: „Endlich wieder mit Rosin“ und hinterlassen viele Herzchen.

Doch daneben scheinen andere nicht ganz zu verstehen, warum Frank Rosin nun zurück in die Sendung kommt. Ein User findet: „Grundsätzlich ja toll, aber ich fand Nelson richtig super als Juror.“ Ein weiterer schreibt: „Verstehe ich nicht“. Eine Userin findet, es sollte eine Frau an seine Stelle rücken: „Schade, dass Nelson Müller nicht mehr dabei ist. Da es viele gute Köchinnen gibt, wäre eine Frau die bessere Wahl im Jurorenteam, als wieder Mr. Rose“.

Nach dem „The Taste“-Aus von Frank Rosin ist Juror Nelson Müller (44) an seine Stelle gerückt. Als Gastjuror war Müller nun eine ganze Staffel in der Sendung vertreten. Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern soll der Sternekoch ebenfalls gut angekommen sein.

Großer Koch-Spaß war am Wochenende auch bei „Grill den Henssler“ geboten – wo vor allem Oliver Pocher für mächtig Chaos sorgte. Verwendete Quellen: Instagram, Sat1.de