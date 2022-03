„Frechheit“: „Kitchen Impossible“-Fans ekeln sich wegen langen Haaren von Hendrik Haase

Von: Stella Rüggeberg

„Kitchen Impossible“-Fans fallen über Frisur von Hendrik Haase her © VOX Screenshot

In der siebten Folge der siebten „Kitchen Impossible“-Staffel ist Hendrik Haase bei Tim Mälzer zu Gast. Seit der Ausstrahlung wird im Netz heiß über seine Teilnahme diskutiert. Nicht nur sind Zuschauer wütend, weil der Hobbykoch für sein Gericht Null Punkte bekommt, auch seine langen Haare sorgen im Netz für eine große Diskussion.

Am 20. März lud TV-Koch Tim Mälzer (50) den Hobbykoch Hendrik Haase (37) in seine Show „Kitchen Impossible“ ein. Mit einer Aktion blieb der 37-Jährige besonders in Erinnerung bei den Zuschauern: Für ein Gericht bekam er nämlich Null Punkte. Doch nun scheint den Fans der Show etwas ganz anderes gegen den Strich zu gehen.

Hendrik Haase bekommt für sein Gericht bei „Kitchen Impossible“ Null Punkte

Sowas hat es bei „Kitchen Impossible“ erst ein mal gegeben. Hendrik Haase hat für ein Gericht Null Punkte bekommen. Im Netz machen die Zuschauer ihrem Ärger Luft: „Das fand ich auch eine Frechheit...“, lautet ein Facebook-Kommentar. Auch ein anderer Zuschauer behauptet: „0 Punkte sind respektlos dem Koch gegenüber“.

Hendrik Haase sorgt mit seinen langen Haaren bei „Kitchen Impossible“ für Furore im Netz © VOX Screenshot

Doch nicht nur die Punktevergabe sorgt im Netz für Furore. Fans sind zudem sichtlich verärgert über die Haare des Hobbykochs: „Der war sowas von widerlich, wie dem die fettigen Strähnen ins Gesicht hingen, dann die abgekauten Nägel...“, schreibt ein Zuschauer auf Facebook.

„Kitchen Impossible“-Fans von langen Haaren des Hobbykochs angewidert

Ein weiterer Fan der Show war ebenfalls von den langen Haaren angewidert: „Allein schon die Haare, die nebenbei im Essen landen, geht gar nicht!“. „Wie ekelhaft, mit seinen fettigen offenen Haaren da Lebensmittel zuzubereiten“, lautet ein weiterer Kommentar.

Fans diskutieren im Netz über die langen Haare von Hendrik Haase © Facebook Screenshot

In der Kochshow „Kitchen Impossible“ wird nicht nur gekocht und getrunken, Tim Mälzer rutscht hin und wieder auch gerne mal ein Schimpfwort raus. Besonders genervt war der Starkoch, als Köchin Cornelia Poletto ihn zum Wörthersee schickte. Bevor er sich ans Kochen machen durfte, musste er zeigen, was er auf einem Paddelboard so drauf hat.

