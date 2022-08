Von „gewagt“ bis „Königin“: „Die Geissens“-Fans diskutieren kurzen Sommerrock von Shania Geiss

Teilen

Shania Geiss sorgt mit ihrem kurzen Rock im Netz für heiße Diskussionen © Instagram: shania__geiss

Kurz nach ihrem 18. Geburtstag sorgt Shania Geiss für Diskussionen im Netz. Die jüngste Tochter von Carmen und Robert Geiss zeigt sich im sommerlichen Minirock. Doch einige Fans finden das Outfit viel zu gewagt.

Monaco - Erst vor wenigen Tagen wurde Shania Geiss 18 Jahre alt. Ihre Volljährigkeit feierte die jüngste Tochter von Carmen und Robert Geiss mit einer rauschenden Party und ließ dabei ordentlich die Korken knallen. Champagner für 500 Euro pro Flasche? - Kein Problem für den Geissens-Spross, man wird schließlich nur einmal 18.

Shania Geiss zeigt sich im sommerlichen Minirock

Nun sorgt Shania, die an der Seite ihrer großen Schwester mit „Davina & Shania – We love Monaco“ bereits eine eigene Reality-Show hat, schon wieder für Aufsehen im Netz. Der Grund: das Outfit, in dem sich die 18-Jährige auf ihren neuesten Bildern bei Instagram zeigt.

Zu sehen ist Shania dabei, wie sie mal mit kleinem Hund vor einem Pool, mal vor einer blumenbehangenen Hauswand posiert. Zu einem trägerlosen weißen Top, das zu den ikonischen weißen Hermès-Sandalen passt, hat sie einen beigefarbenen Rock in A-Linie kombiniert. Eine runde Sonnenbrille und die graue Handtasche runden den sommerlichen Look ab.

Fans diskutieren Look von Shania Geiss

Unter ihrem Post überschlagen sich die Flammen- und Herzchenaugenemojis. „Wow“, oder „hübsch“, schreiben viele von Shanias Fans. „Du bist so unglaublich heiß“, kriegt sich ein anderer kaum noch ein, über „tolle Bilder“ freuen sich andere. Sie würde gar wie eine „Königin“ aussehen, so der Nächste.

Doch während sich die meisten von Shanias Fans vor Begeisterung gar nicht mehr einkriegen, wird auch die ein oder andere negative Stimme laut. „Dieses Röckchen ist schon ziemlich gewagt kurz geraten“, dennoch sei dies wegen Shanias Beinen „kein Problem.“

Bikinis, Luxus, Mode: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

Seitdem nun auch seine Jüngste volljährig ist, übernimmt nun Vater Robert Geiss die Rolle als persönlichen Bodyguard für Tochter Shania. Verwendete Quellen: instagram.com/shania__geiss