Von: Lisa Klugmayer

Ross Antony darf bei der „Schlagerstrandparty“ gleich zweimal auftreten und sich außerdem einen kleinen Traum erfüllen. Allerdings lief nicht alles reibungslos ab.

Gelsenkirchen – Am 12. August ist es wieder so weit: Florian Silbereisen (42) lädt zur großen „Schlagerstrandparty“. Mit dabei ist unter anderem auch Ross Antony (49). Der sympathische Brite darf an diesem Abend seinen großen Traum leben: einmal Kylie Minogue sein. Dabei lief allerdings nicht alles wie geplant, doch Ross Antony nimmt die kleine Panne mit Humor.

„Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen: Ross Antony darf gleich zweimal auftreten

Bunt, schrill und laut: So kann man nicht nur die 80er, sondern auch Ross Antony beschreiben. Deswegen darf er bei der „Schlagerstrandparty“ von Florian Silbereisen natürlich auch nicht fehlen und darf gleich zweimal auftreten. Wie man es von Ross Antony erwartet, waren beide Auftritte etwas ganz Besonderes.

Mit dutzenden Ballons und noch mehr Tänzern zieht Ross Antony ins Amphitheater in Gelsenkirchen ein. Bei seinem zweiten Auftritt sitzt er in einer Badewanne und trällert „Darum gibt es Liebe“ – Vorbild war hier das Musikvideo von Kylie Minogue zu „I‘m so lucky“. Doch beim Outfitwechsel gab es eine kleine Panne, wie Ross Antony nach seinem Auftritt verrät.

Backstage-Unfall bei der „Schlagerstrandparty“: Deswegen verzögerte sich der Auftritt von Ross Antony

Von der Wanne in den Glitzeranzug: Das kann auch nur Ross Antony. Allerdings auch nicht pannenfrei. „Ich muss dir eine lustige Geschichte erzählen“, so Ross Antony nach seinem Auftritt zu Florian Silbereisen. „Ich bin in der Wanne ausgerutscht, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert“, erklärt Ross Antony die kleine Verspätung. Doch die Panne scheint er mit Humor zu nehmen. Lachend verrät er: „Du hättest das hinter den Kulissen sehen sollen. Ich war so: Ohh, mein Gott. Ohh, mein Gott, ich muss raus“.

Auch Florian Silbereisen muss darüber lachen und spekuliert: „Vielleicht hat da heimlich jemand mitgefilmt“. Denn sowohl die TV-Zuschauer als auch die Fans vor Ort haben von diesem Hoppala nichts mitbekommen. Auf der Bühne hat der Sender nämlich einen blickdichten Raumtrenner aufgestellt, hinter dem sich Ross Antony umgezogen hat.

Umso sympathischer, dass Ross Antony seine Wannen-Panne selbst anspricht und noch dazu darüber lachen kann. Apropos „Schlagerstrandparty“: Auch Marina Marx ist mit dabei. Bevor sie ihren Hit „Weißt du noch“ singt, hat sie IPPEN.MEDIA verraten, wie es backstage zugeht und was an diesem Abend schiefgelaufen ist. Verwendete Quellen: ARD/Die große Schlagerstrandparty 2023