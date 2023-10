Eric Sindermann sagt Trennung von Sommerhaus-Paar Aleks und Vanessa voraus

Von: Lisa Klugmayer

Schlägt der „Sommerhaus“-Fluch erneut zu? Aleks und Vanessa streiten nur noch. Reality-TV-Experte Eric Sindermann ist sich sicher: Diese Beziehung ist nicht von Dauer.

Bocholt – Terror und Tränen im „Sommerhaus der Stars“: Die dritte Folge hatte es in sich. Neben Walentina und Can sorgen auch Aleks und Vanessa für reichlich Diskussionsstoff. Die beiden beschimpfen sich aufs Übelste, Vanessa weint und spricht sogar von Trennung. Das hat einen allerdings so gar nicht überrascht: Reality-TV-Experte Eric Sindermann. Wie er IPPEN.MEDIA exklusiv verrät, ist er sich sicher, dass die Beziehung von Aleks und Vanessa keine Zukunft hat.

„Das Sommerhaus der Stars“: Streit von Aleks und Vanessa eskaliert

Aleks will „Das Sommerhaus der Stars“ unbedingt gewinnen. Doch trotz seines Ehrgeizes haben er und Vanessa bis jetzt keine Paar-Challenge gewonnen – und genau das macht ihn so richtig wütend. Vanessa wiederum leidet unter dem Druck, den Aleks ihr macht. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil es letzten Endes eigentlich nur darum geht, für ihn zu funktionieren, wie er es sich vorstellt. Aber das sieht er nicht“, so Vanessa in Einzelinterview mit Tränen in den Augen.

Ein Auf und Ab, das nicht gut für eine so frische Beziehung ist, ist sich Reality-TV-Experte Eric Sindermann sicher. „Meiner Meinung nach zeigt Aleks‘ und Vanessas Beziehung wieder einmal etwas: TV-Beziehungen sind nicht von Dauer“, prophezeit er im IPPEN.MEDIA-Interview. „Man lernt sich schnell kennen, ist schnell auf Wolke 7, liebt sich über alles, und dann kommt die erste gemeinsame Show, und man lernt sich erst richtig kennen. An diesem Punkt befinden sich gerade die beiden“. Dass Aleks ein Macho sei, hätte Vanessa aber von Anfang an gewusst. Ob sie damit klarkommt, müsse sie jetzt wissen.

Macht Vanessa „aus einer Mücke einen Elefanten“?: Eric Sindermann kann Aleks ein Stück weit verstehen

„Wo ich aber mit Aleks mitgefühlt habe, ist, als Vanessa die ganze Zeit schlechte Laune hatte wegen des Frühstücks. Mein Gott, er meinte es doch gut“, verteidigt Eric Aleks. „Aber wer kennt das nicht, wenn die Frau aus einer Mücke einen Elefanten macht und dann noch jahrelang nachtragend ist“. Die beiden müssten jetzt zusammenhalten und „dürfen sich durch den Psycho-Terror von Walentina und Can nicht aus der Ruhe bringen lassen“, so Eric Sindermann abschließend.

Apropos Walentina: Sie sorgt im „Sommerhaus der Stars" für mächtig Wirbel – sehr zum Leidwesen ihres Verlobten Can. Reality-TV-Experte Eric Sindermann fällt ein entsprechend hartes Urteil und Can: „Renn weg".