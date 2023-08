Dann kommen die neuen Folgen von „TV total“ bei ProSieben

Schon bald kehrt Sebastian Pufpaff mit „TV total“ aus der Sommerpause zurück. ProSieben hat nun angekündigt, wann es wieder losgeht.

Unterföhring – Seit rund drei Monaten müssen „TV total“-Fans auf die beliebte wöchentliche ProSieben-Sendung mit Sebastian Pufpaff (46) verzichten. Aber nicht mehr lange: Die Sommerpause ist schon bald vorbei.

„TV total“: Neue Folgen im September 2023

Wie der Sender ProSieben nun angekündigt hat, kehrt „TV total“ am Mittwoch, den 6. September, auf die Bildschirme zurück. „Leute, der Mittwoch hat wieder einen Sinn, ihr bringt das Sofa, wir liefern die Lacher“, wird Moderator Pufpaff in einer Mitteilung zitiert.

„TV total“ wird dann weiterhin wöchentlich am Mittwoch um 20:15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt. Im Anschluss folgt, wie gewohnt, das Magazin „Zervakis & Opdenhövel. Live“ mit Linda Zervakis (48) und Matthias Opdenhövel (52).

Zuletzt gute Quoten für „TV total“

In Sachen Quoten ist „TV total“ ein Lichtblick für den Sender. Kurz vor der Sommerpause hatte Sebastian Pufpaff mit fast 17 Prozent Marktanteil einen Jahresbestwert aufgestellt. Die gesamte letzte Staffel der Comedyshow erwies sich als Quotenerfolg für ProSieben. Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte sie einen durchschnittlichen Marktanteil von zwölf Prozent einfahren.

Die kultige ProSieben-Comedyshow „TV total“ mit Sebastian Puffpaff kehrt nach ihrer rund dreimonatigen Sommerpause am Mittwoch (6. September) um 20:15 Uhr zurück auf die TV-Bildschirme. © IMAGO / APress

Auch die ARD-Polit-Talkshow „Hart aber fair“ mit Louis Klamroth (33) kehrte nach ihrer Sommerpause zurück ins TV. Die erste Ausgabe lief bereits am Montag (14. August), allerdings auf einem ungewöhnlichen Sendeplatz spät in der Nacht. Das spiegelte sich auch in den Einschaltquoten wider, die desaströs waren. Verwendete Quellen: ProSieben