Fremdgehskandal bei „Liebe im Sinn“: Josi in Nacht vor Hochzeit von Verlobtem mit guter Freundin betrogen

Von: Claire Weiss

Josi und Ronny standen bei „Liebe im Sinn“ vorm Traualtar © SAT.1 / Rudolf Wernicke

Eigentlich dachte Josi, sie hätte bei „Liebe im Sinn“ den Mann fürs Leben gefunden. Doch wie sie nach den Dreharbeiten enthüllt, soll Ronny sie kurz vor der Hochzeit betrogen haben. Ausgerechnet mit Josis Freundin Isabella.

Bei „Liebe im Sinn“ ist der Name Programm. Denn über ihre Sinne sollen die Sat.1-Kandidaten herausfinden, ob sie zusammenpassen. In der ersten Runde wird lediglich gerochen, später auch getastet, gehört und gesehen. Auf diese Weise haben Josephine und Ronny zusammengefunden. Ein Happy End gibt es jedoch nicht.

Josi verliebt sich bei „Liebe im Sinn - das Hochzeitsexperiment“ in Ronny

Lange konnte sich Ronny zwischen Josephine und Isabella nicht so recht entscheiden. Doch der „Liebe im Sinn“-Kandidat stellte schließlich fest, dass sein Herz für Josi höher schlug. In der Sendung machte er seiner Liebsten einen Heiratsantrag - und sie nahm an.

Auch Isabella hatte sich in der Kuppelshow verlobt - mit Daniel. © Rudolf Wernicke/Sat.1

Sogar vor den Altar traten die beiden. Doch kurz bevor es so richtig ernst wurde, platzte die Hochzeit. Josi macht ihrem Ex im Nachhinein schwere Vorwürfe. Er soll sie mit Isabella hintergangen haben. Auf Instagram erzählt die Blondine jetzt, was passiert sein soll. Für sie besteht kein Zweifel, dass ihr Ex und ihre TV-Kollegin miteinander intim geworden sind.

Hatte Ronny ein heimliches Techtelmechtel mit Isabella?

„Es ist so widerlich, dass sie mir monatelang eine Freundschaft vorgespielt hat, und dann fickt sie meinen Verlobten am Tag vor der Hochzeit und nimmt mich am nächsten Tag noch in den Arm!“, regt sich Josi auf. Isabella und Ronny haben sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.

