Von wegen Modelkarriere: GNTM-Siegerin bekommt 2023 keinen Vertrag mehr

Die Gewinnerinnen von GNTM konnten sich bis zur 16. Staffel auf einen Modelvertrag freuen. Doch damit ist jetzt Schluss.

Schon bald geht es wieder mit einer neuen Staffel Germany’s next Topmodel los. Ab dem 16. Februar wird die 18. Staffel der Show auf ProSieben ausgestrahlt. Und sogar die ersten 29 Kandidatinnen wurden bereits bekannt gegeben. Doch es stellt sich die Frage, ob es den Teilnehmerinnen tatsächlich etwas bringt, sich bei dem Format anzustrengen. Denn seit zwei Jahren winkt beim Sieg nicht einmal mehr ein Vertrag bei der Modelfirma von Heidi Klum (49).

Auf die Gewinnerin von GNTM warten einige Preise: So bekommt sie ein Preisgeld über 100.000 Euro und außerdem ein Auto. Wahrscheinlich wird es auch dieses Jahr so sein, dass die Siegerin auf dem Cover der Zeitschrift Harper’s Bazaar abgedruckt wird. Doch bis zur 16. Staffel wartete auf die GNTM-Siegerin auch ein Vertrag mit ONEeins-Fab – Der Modelagentur, die ursprünglich von Heidi Klums Vater gegründet worden ist. Mit der Aufnahme in der Agentur war den Models ein guter Start in die echte Modewelt sicher.

Der Start in die Modelwelt scheint für die Gewinnerin ungewiss

Doch nun wartet auf die Gewinnerin kein Modelvertrag mehr und die Zukunft in der Branche scheint ungewiss. Der Grund für den Bruch mit ONEeins-Fab ist nicht bekannt. Jedoch gab es wohl Beschwerden seitens ehemaliger GNTM-Kandidatinnen. Die einzige Ehemalige, die immer noch bei der Agentur unter Vertrag sein soll, ist die Gewinnerin aus dem Jahr 2018: Toni Dreher-Adenuga (23). Stattdessen gibt es nach dem Sieg bei GNTM eine Aufnahme bei Starwatch Artist Management (SAM). Dabei handelt es sich um eine Full-Service-Künstleragentur, welche Teil der Seven.One Entertainment Group ist.