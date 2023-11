„Köln 50667“ wird abgesetzt: Steht jetzt auch „Berlin – Tag und Nacht“ vor dem Aus?

Die Sendung „Köln 50667“ findet ein Ende. Fans fragen sich: Wird die Berliner Schwesterserie „Berlin – Tag & Nacht“ dem Sender erhalten bleiben?

Köln – Die Sendung „Köln 50667“ lief zehn Jahre bei RTL2 und Fans hatten auf mehr gehofft. Jetzt aber wurde die Daily Soap radikal gecancelt. Zuschauer machen sich nun Sorgen: Könnte das gleiche Schicksal auch dem Vorbild „Berlin – Tag und Nacht“ ereilen? Das sagen die Verantwortlichen zur Zukunft der Berliner Serie.

„Berlin – Tag und Nacht“ soll erst einmal weiter laufen

Der Grund für die Einstellung von „Köln 50667“ sind die schlechten Quoten. In den letzten Jahren haben immer weniger Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, weshalb der Sender nun reagieren musste. „Die Produktion einer Daily Soap ist aufwendig. Gemessen daran ist die Performance nicht mehr durchgängig zufriedenstellend“, sagte ein Sprecher des Senders gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Für „Berlin – Tag und Nacht“ gibt es hingegen Entwarnung, denn diese Serie läuft noch immer gut. Erst im Sommer 2023 berichtete „Dwdl“, dass die Sitcom ihre höchsten Einschaltquoten seit vier Jahren verzeichnen konnte. Im Juni schalteten demnach 250.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren für eine Folge ein, genau so viele wie bei RTL in der Primetime. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 8,9 Prozent. Insgesamt waren es 360.000 Zuschauer. „Berlin – Tag und Nacht“ soll also vorerst bleiben.

„Köln 50667“: Ende der Sendung noch nicht bekannt

Ob sich der Sender für den Abschied von „Köln 50667“ etwas Besonderes überlegen wird, ist noch nicht bekannt. Auch, wann die letzte Folge ausgestrahlt wird, muss noch verkündet werden. Eventuell könnten alte Darstellerinnen und Darsteller für einen Abschied noch einmal zurückkommen. Im Januar hatte der Sender gleich zehn Schauspieler entlassen, um frischen Wind in die Serie zu bringen – jedoch ohne Erfolg.

Insgesamt kann die Daily Soap auf eine Erfolgsgeschichte von zehn Jahren zurückblicken. Vittorio Valente, Geschäftsführer der Produktionsfirma Filmpool Entertainment, erklärte laut „Bild“: „Für uns als Produzent ist ‚Köln 50667‘‘ein echtes Herzensprojekt und das Aus trifft uns hart. Wir danken dem gesamten Cast und dem Filmpool-Team für ihr Engagement und die Kreativität in den letzten Jahren sowie dem Sender RTLZWEI für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit bei diesem großartigen Projekt.“

Verwendete Quellen: Bild.de, Dwdl.de