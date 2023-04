Vor Liveshows: Daniel Hartwich teilt bei „Let‘s Dance“ gegen DSDS aus

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Die erste DSDS-Liveshow am Samstagabend wird mit Spannung erwartet. Auch RTL-Moderator Daniel Hartwich kann sich beim Anblick von Juror Pietro Lombardi einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.

Köln – In der 20-jährigen Geschichte von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde wohl kaum jemals eine Liveshow mit so viel Spannung erwartet, wie die am Samstagabend (1. April). Kommt es zum erwarteten Eklat zwischen DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (69) und Jury-Kollegin Katja Krasavice (26)? Diese Frage stellt sich auch Daniel Hartwich (44), der bei „Let‘s Dance“ die Chance nutzt, mal bei Pietro Lombardi (30) nachzuhaken.

Kommt es beim ersten Aufeinandertreffen von Katja Krasavice und Dieter Bohlen zum DSDS-Eklat?

Zum Hintergrund: Dieter Bohlen und Katja Krasavice lieferten sich in den vergangenen Monaten einen heftigen Schlagabtausch, nachdem der Poptitan sich einige sexistische Sprüche gegenüber DSDS-Kandidatin Jill Lange (22) geleistet hatte. Aus Angst, die Rapperin könnte ihn in den Liveshow angreifen, versuchte Dieter Bohlen Katja feuern zu lassen – jedoch ohne Erfolg.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Die Folge: die Quoten der einst so erfolgreichen Castingshow sanken Woche um Woche immer tiefer. Dieter Bohlen hat sich mit seinen wie aus der Zeit gefallenen Sprüchen keinen Gefallen getan, sind viele DSDS-Fans überzeugt.

Daniel Hartwich kann sich eine kleine Spitze gegen DSDS nicht verkneifen © RTL+

„Let‘s Dance“-Moderator Daniel Hartwich teilt gegen DSDS aus

Kommt es nun zum von vielen erhofften und von manchen befürchteten Eklat bei DSDS? Stellvertretend für vielen TV-Zuschauer will das auch Daniel Hartwich wissen. Ein Glück, dass ausgerechnet DSDS-Juror Pietro Lombardi bei „Let‘s Dance“ zu Gast ist. In Anspielung auf die bevorstehende Liveshow fragt Hartwich: „Und? Kommen denn alle aus der Jury?“ Autsch! Mit so einer Spitze hat der frisch gebackene Zweifach-Papa offensichtlich nicht gerechnet. „Ich denke schon...“ wiegelt Pietro Lombardi ab.

DSDS-Gagen enthüllt Die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ lässt sich RTL einiges kosten. Was viele überraschen dürfte: Katja Krasavice bekommt deutlich mehr als der einstige DSDS-Sieger Pietro Lombardi.

Man darf also mehr als gespannt sein. Fragt sich auch, ob RTL mit den DSDS-Liveshows bessere Quoten einfährt als mit den letzten Recalls. Auch im Finale droht dem Kölner Sender ein Quotendesaster. Schließlich tritt DSDS da gegen die „Beatrice Egli Show“ an. Verwendete Quellen: RTL+