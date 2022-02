„Vor meiner Wohnungstür übernachtet“: GZSZ-Star Leon von dreisten Fans verfolgt

Von: Stella Rüggeberg

In dem neuen GZSZ-Ableger „Leon - Glaub nicht alles, was du siehst“ verliebt sich die Hauptrolle, gespielt von Daniel Fehlow, in ein Stalker-Opfer. Auch privat musste der Schauspieler Erfahrungen mit ungebetenen Gästen machen. Fans haben seine Adresse herausgefunden und ihm wurde sogar mit Gewalt gedroht.

Berlin - Daniel Fehlow (46) verkörpert seit Ende der 90er-Jahre die Rolle von Leon Moreno in der deutschen Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) und zählt somit zu den Urgesteinen der RTL-Sendung (alle GZSZ News auf der Themenseite). Mittlerweile darf sich der Schauspieler und Synchronsprecher sogar über einen eigenen GZSZ-Ableger freuen. Doch als Star hatte er schon einige Male mit dreisten Fans zu kämpfen, die sogar vor seiner Haustür nächtigten, wie tz.de berichtet.

Daniel Fehlow bekommt eigenen GZSZ-Ableger: „Leon - Glaub nicht alles, was du siehst“

Hält er sein Privatleben lieber aus dem Rampenlicht, so spricht er nun in einem Bild-Interview über seine TV-Rolle und welche Gemeinsamkeiten er auch privat mit Leon Moreno hat. In „Leon - Glaub nicht alles, was du siehst“ (hier gibt es alle Infos zur Daily-Soap), verliebt sich die Rolle von Daniel Fehlow in Sarah, ein Stalking-Opfer.

In dem neuen GZSZ-Ableger schlüpft Susan Sideropoulos in die Rolle der Betroffenen. Sideropoulos wurde ebenfalls 2001 als Verena Koch in der Soap bekannt, doch starb 2011 den Serientod, als sie nach einer Autopanne von einem Bekannten totgefahren wurde. Zehn Jahre später folgte ihr Comeback.

Daniel Fehlow spielt bei „Leon - Glaub nicht alles, was du siehst“ an der Seite von Susan Sideropoulos © RTL / Oliver Ziebe

Fans haben die Adresse von GZSZ-Star Daniel Fehlow herausgefunden

Wie Leon Moreno und Stalker-Opfer Sarah, wurde auch Daniel Fehlow bereits mit ungebetenen Gästen konfrontiert. Das enthüllt er nun im Interview mit der Bild-Zeitung. Vor einigen Jahren sollen ihm GZSZ-Fans auf Schritt und Tritt gefolgt sein.

„Das kenne ich natürlich noch aus meiner jüngeren GZSZ-Zeit, als ich anfing und noch als Teenie-Star existierte“, so Daniel Fehlow. Seine Adresse sollen Fans in „akribischer Detektivarbeit“ herausgefunden haben

„Vor meiner Wohnungstür übernachtet“: GZSZ-Star Leon von dreisten Fans verfolgt

„Einige Fans haben damals rausgefunden, wo ich wohne und haben vor meiner Wohnungstür übernachtet“, verrät Daniel Fehlow. „Es wurden damals Autogrammkarten gegen Telefonnummern getauscht. Es war eine richtige Dealerei! Sie haben mich auch angerufen, sind mir in der Bahn hinterhergefahren. Das habe ich alles erlebt!“, so der Schauspieler weiter.

Die Polizei musste er zum Glück noch nie einschalten: „Es gab aber mal ein paar Typen, die ein bisschen eifersüchtig darauf waren, dass ihre Frauen oder ihre Freundinnen damals den ‚Leon‘ aus GZSZ toll fanden. Die haben dann blöde Sprüche abgelassen. Mir wurde auch Gewalt angedroht“, offenbart Daniel Fehlow.

Rückkehr der GZSZ-Urgesteine? Rhea Harder-Vennewald schließt Comeback nicht aus

Neben Susan Sideropoulos besteht auch die Möglichkeit, dass ein weiteres GZSZ-Urgestein in die Sendung zurückkehrt. Rhea Harder-Vennewald (Flo Spira) schließt ein Comeback nicht aus: „Klar, wenn die Fragen“, sagte sie vor einigen Wochen.

