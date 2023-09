ESC-Fans endlich erhört? NDR könnte Eurovision-Vorentscheid abgeben

Bahnt sich bei der ARD die große Sensation an? Seit Jahrzehnten ist der NDR für den „Eurovision Song Contest“-Vorentscheid zuständig – doch das könnte sich bald ändern …

Hamburg – Wirklich erfolgreich war Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ (ESC) zuletzt nicht. Weil man inzwischen unsagbar oft auf den hinteren Plätzen landete, wuchs die Kritik am NDR, der für den Vorentscheid zuständig ist, stetig. Nach fast 30 Jahren könnte sich bald einiges ändern.

„Eurovision Song Contest“ bald bei anderem Sender? NDR könnte Vorentscheid abgeben

Seit 1996 führt für deutsche ESC-Teilnehmer kein Weg am NDR vorbei: Die der ARD unterstellte Landesrundfunkanstalt erlebte mit dem „Eurovision Song Contest“ Höhen und Tiefen, darunter Lena Meyer-Landruts (32) Sieg in Oslo 2010. Dieser Erfolg liegt allerdings Jahre zurück, inzwischen ist der Unmut von Fans und sogar Vorentscheid-Teilnehmern groß. Ballermann-Star Ikke Hüftgold (46) kündigte etwa zuletzt an, künftig zur Not „für ein anderes Land“ anzutreten.

Wie DWDL.de nun exklusiv berichtet, könnten die ESC-Tage des NDR allerdings bald gezählt sein: In Hamburg spielt man offenbar mit dem Gedanken, den „Eurovision Song Contest“-Vorentscheid 2025 abzugeben. In diesem Fall soll das Event allerdings dennoch in der ARD-Familie bleiben: Mit dem MDR, der vor allem dank großer Schlagershows bereits reichlich Erfahrung mit Musiksendungen sammeln durfte, steht ein vielversprechender Nachfolger in den Startlöchern – zumindest theoretisch …

Deutschlands Bilanz bei den letzten fünf ESC-Wettbewerben 2023: Lord of the Lost – „Blood & Glitter“ (Platz 26 von 26)

2022: Malik Harris – „Rockstars“ (Platz 25 von 25)

2021: Jendrik – „I Don‘t Feel Hate“ (Platz 25 von 26)

2019: S!isters – „Sister“ (Platz 25 von 26)

2018: Michael Schulte – „You Let Me Walk Alone“ (Platz 4 von 26)

Baldige Änderung bei ESC-Vorentscheid? MDR und NDR schweigen eisern

Denn wie DWDL.de in Erfahrung brachte, ist eine Übernahme des ESC-Vorentscheids zumindest offiziell kein Thema beim MDR. Das bestätigte ein Sprecher am Dienstagabend (5. September): „Dazu gibt es keinerlei Gespräche und das ist derzeit auch kein Thema für den MDR.“ Auch beim NDR hielt man sich entsprechend bedeckt, erklärte lediglich: „Der NDR bereitet derzeit das ESC-Auswahlverfahren für 2024 vor und wird in den nächsten Tagen erste Details dazu veröffentlichen. Damit ist der NDR auch 2024 für den deutschen Beitrag im ESC-Finale verantwortlich.“

Die Kritik am ESC-Vorentscheid wurde zuletzt immer lauter. Der NDR könnte nun, nach mehreren Jahrzehnten, diese so schwierige Aufgabe an einen anderen Sender abtreten © Marc John/Imago

2025 könnte das allerdings ganz anders aussehen. Als mögliche Option stünde in Zukunft dann etwa eine Rotation innerhalb der ARD-Senderfamilie zur Diskussion – die Kritik am NDR könnte so erst einmal zum Verstummen gebracht werden.