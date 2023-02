Peter Klein liebt Yvonne Woelke: Iris Kleins Eifersucht war Auslöser für Dschungelcamp-Drama

Von: Jonas Erbas

Teilen

Neue Wendung im wohl größten Dschungelcamp-Drama aller Zeiten: Nach den unaufhörlichen Fremdgeh-Vorwürfen gegen Peter Klein, enthüllte dieser nun seine Liebe zu Yvonne Woelke. Zuvor hatte Ehefrau Iris Klein vielsagende Chatverläufe geleakt.

Mallorca – Am Sonntag (12. Februar) läuft das Dschungelcamp-Nachspiel (RTL; 20.15 Uhr), doch bereits einen Tag vorher kommt Licht in das möglicherweise größte Drama, das sich je hinter den Kulissen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ abgespielt hat: In das Verwirrspiel um Iris Klein (55), ihren (Noch-)Ehemann Peter Klein (55) und dessen angebliche Hotel-Affäre Yvonne Woelke (41) kommt nun endlich Licht.

Nach geleakten Chats mit Yvonne Woelke – Peter Klein kontert Iris Kleins Behauptungen

Es ist ein Samstagmittag voller Ereignisse: Nachdem Iris Klein einen WhatsApp-Chat von Peter Klein und Yvonne Woelke veröffentlicht hat, der deren angebliche Affäre belegen soll, reagierte der Beschuldigte nun auch selbst. „Viele von euch haben wahrscheinlich die Postings von Iris gesehen, die sie heute Morgen gemacht hat und Screenshots, die von einem WhatsApp-Chatverlauf veröffentlicht hat“, begann der Dschungelcamp-Begleiter von Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) eine Reihe von Instagram-Storys, die das Geschehen aus seiner Sicht einordneten.

Dieses Beweisstück bringt endlich Licht ins Dunkel: Am Samstagmittag veröffentlichte Iris Klein den vielsagenden Chatverlauf ihres Ehemanns Peter Klein mit Yvonne Woelke. Der 63-Jährige gestand bei Instagram anschließend, sich in seine angebliche Dschungelcamp-Affäre verliebt zu haben © Screenshit/Instagram/Iris Klein

Er sei nach dem Leak als „Dreckschwein“ und „Fremdgeher“ beschimpft worden, klagte Peter Klein, der bereits nach den Fremdgeh-Vorwürfen mit Hass überschüttet wurde. Die Beleidigungen seien aber ungerechtfertigt: In Australien sei zwischen ihm und der ebenfalls verheirateten Yvonne „definitiv nichts“ gelaufen. „Wir haben uns lediglich gut verstanden, waren befreundet“, so der 55-Jährige. Das habe seiner Liebsten allerdings so gar nicht gepasst und „dazu geführt, dass unsere Ehe kurz vor dem Aus stand.“ Iris selbst haben zudem „Dinge gemacht, die man nicht machen darf.“

Die Folge: Er habe „immer weniger Gefühle für Iris, immer mehr Gefühle für Yvonne“ entwickelt. „Ich kann nichts dafür“, rechtfertige sich der Katzenberger-Stiefpapa entschieden. Das Verhältnis zu der 41-Jährigen sei allerdings „rein platonisch“ – obwohl der entsprechende Chatverlauf doch recht deutlich ausfällt. Sein Verhalten verteidigte er indes immer wieder: „Für Gefühle kann ich nichts. Ich habe mich von meiner Frau immer weiter entfernt.“

Peter Klein gibt Iris Mitschuld an Dschungelcamp-Drama – Eifersucht trieb ihn zu Yvonne Woelke

Doch bei seiner rein verteidigenden Haltung sollte es nicht bleiben. Gegen Ende seiner Ausführungen gab Peter Klein seiner Ehefrau nämlich noch die Schuld an dem Dschungelcamp-Eifersuchtsdrama: „Wenn man richtig überlegt: Eigentlich hat für die Situation, in der wir uns jetzt befinden, der Post meiner Frau gesorgt – wo sie mich öffentlich denunziert hat und angeklagt hat, dass ich sie betrüge“, so der 55-Jährige, der nochmals beteuerte, im Hotel Versace nicht fremdgegangen zu sein. Nach den Vorwürfen habe er sich schlichtweg „mehr zu Yvonne hingezogen gefühlt“.

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Auch zu Iris Kleins Behauptung, er habe die Affäre inzwischen zugegeben, bezog der gelernte Maler und Lackierer Stellung – mitsamt eines Liebesgeständnisses an seine Hotel-Bekanntschaft: „Das einzige, was ich ihr gestanden habe, ist, dass ich mit Yvonne geschrieben habe und ich mich in Yvonne verliebt habe – das habe ich ihr gestanden, weil es der Tatsache entspricht!“ Wenige Tage zuvor hatte sich bereits die 41-Jährige zu ihrer Rolle in dem Ehe-Wirrwarr geäußert: Ihr inniger Kinderwunsch habe sie Peter Klein nähergebracht, so Yvonne Woelke. Verwendete Quellen: instagram.com/peterklein_official, instagram.com/iris_klein_mama_, rtl.de