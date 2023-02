Eklat beim Dschungelcamp-Wiedersehen: Cosimo stürmt nach Vorwürfen aus RTL-Show

Drama beim Dschungelcamp-Wiedersehen: Weil Cosimo sich dem Produktionsteam gegenüber „respektlos“ verhalten haben soll, rechnen andere Stars mit dem DSDS-Kultkandidaten ab. Der ergreift schließlich die Flucht.

Murwillumbah – Das Dschungelcamp 2023 ist Geschichte, doch die 16. Staffel endet mit einem letzten Knall! Beim großen Wiedersehen am Montagabend (30. Januar) trafen Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) und ihre elf Mitstreiter im RTL-Baumhaus zusammen, um mit Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) die vergangenen beiden Wochen Revue passieren zu lassen.

Doch wie auch im australischen Busch ließ der Streit nicht lange auf sich warten: Weil Cosimo (41) im Kritik-Dauerfeuer stand, suchte der DSDS-Kultkandidat mitten in der Sendung das Weite.

Cosimo bei Dschungelcamp-Wiedersehen kritisiert – er soll RTL-Team „respektlos“ behandelt haben

Lange galt Cosimo bei seinen Dschungelcamp-Mitkandidaten als gutherziger Spaßvogel, doch nach einigen emotionalen Durchhängern geriet der 41-Jährige gegen Ende der Show zunehmend mit den übrigen Stars teils unschön aneinander. Am leidenschaftlichsten zoffte der Deutsch-Italiener mit YouTuberin Jolina Mennen (30).

Da war's einer weniger: Mitten während des großen Dschungelcamp-Wiedersehens ergriff Cosimo die Flucht, nachdem drei seiner Mitkandidaten ihn teils heftig kritisiert hatten

Doch: „Das haben wir geklärt und auch hinter der Kamera darüber geredet“, schmetterte der Checker vom Neckar das Thema beim großen Wiedersehen zunächst einfach ab.

Gegessen war die Sache damit allerdings nicht: Denn nachdem Jolina noch vergleichsweise human Kritik an Cosimo geübt hatte, mischte sich plötzlich Cecilia Asoro (26) ein und machte dem ehemaligen DSDS-Liebling heftige Vorwürfe.

Der 41-Jährige habe nach der Ankunft im Hotel „sein wahres Gesicht gezeigt“ und sei mit „respektlosem“ Verhalten gegenüber dem Produktionsteam und Djamilas Dschungelcamp-Begleitung Yvonne Woelke (41) negativ aufgefallen. Zudem soll er auch über das Aussehen der Dschungelkönigin selbst hergezogen haben, so die Behauptung der 26-Jährigen.

Die Platzierungen der Dschungelcamp-Kandidaten 2023: 1. Djamila Rowe (55) 2. Gigi Birofio (23) 3. Lucas Cordalis (55) 4. Jolina Mennen (30) 5. Cosimo Citiolo (41) 6. Papis Loveday (46) 7. Claudia Effenberg (57) 8. Cecilia Asoro (26) 9. Jana URKRAFT Pallaske (43) 10. Tessa Bergmeier (33) 11. Markus Mörl (63) 12. Verena Kerth (41)

Cosimo flüchtet von Dschungelcamp-Wiedersehen – auch Papis macht ihm heftige Vorwürfe

Den Anschuldigungen wollte sich Cosimo nicht stellen: „Ach, ich gebe euch die Sendezeit nicht“, rief der 41-Jährige und verließ wütend das Dschungelcamp-Wiedersehen mitten während des Gesprächs mit Sonja Zietlow und Jan Köppen. Die bekamen Cosimos angebliches Fehlverhalten dann auch von Papis Loveday (46) bestätigt. Der „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Fünftplatzierte habe sich bei einem gemeinsamen Termin „wie eine Diva“ benommen, so das Männermodel. Der 46-Jährige teilte danach noch ungewohnt hart aus, nannte den Sänger ein „fettes, großes Baby“ – da war Cosimo allerdings schon lange weg!

Nach einigen Minuten setzte bei dem 41-Jährigen jedoch offenbar ein Sinneswandel ein. Schweigend begab er sich zurück an seinen Platz und überraschte wenig später mit reumütigen Worten: „Ich wollte mich bei der Produktion entschuldigen – dass ihr meinetwegen Umstände hattet", so Cosimo, der sein Verhalten mit einem unkontrollierbaren Gefühlsausbruch rechtfertigte. Reue gab es auch an anderer Stelle: Nach dem Finale entschuldigte sich Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen für das Iris-Klein-Gate.