Laura Müller und Michael Wendler erheben Vorwürfe gegen „Goodbye Deutschland“-Produktion

Von: Jonas Erbas

Auch Schlagerstar Michael Wendler und seine Ehefrau Laura Müller wurden einst vom „Goodbye Deutschland“-Kamerateam begleitet – eine Erfahrung, die sie heute bereuen.

Cape Coral – Michael Wendler (51) und Laura Müller (23) standen vor ihrem Rückzug in die USA für allerlei Shows vor der Kamera, darunter „Das Sommerhaus der Stars“ oder „Let‘s Dance“. An eine Sendung denken der Schlagersänger („Sie liebt den DJ“) und seine Liebste allerdings gar nicht gern zurück: „Goodbye Deutschland“.

Laura Müller und Michael Wendler empfanden „Goodbye Deutschland“-Dreh als „furchtbar“

2019 begleitete die Auswander-Soap das It-Girl, während sie den Wendler in dessen Wahlheimat Florida besuchte. Doch den Dreh empfanden weder Laura Müller noch der 51-Jährige als sonderlich angenehm, wie das Paar in der vierten Folge seines „Die Wendlers“-Podcast jüngst verriet: „Es ist so, dass wir den Eindruck hatten, dass dieses Format den Auftrag hatte, unsere Beziehung kritisch zu analysieren“, klagt Michael Wendler über die Zeit bei „Goodbye Deutschland“.

„Es war so nach dem Motto: Vielleicht scheitert sie ja noch in der Sendung“, stimmt ihm seine Ehefrau zu. Man habe die beiden wegen ihres Altersunterschiedes vorführen wollen und an sogar an ihrer Liebe füreinander „gezweifelt“, behauptet der Wendler indes. „Es war furchtbar“, fasst Laura Müller die Eindrücke ihrer „Goodbye Deutschland“-Teilnahme zusammen.

Michael Wendler – wie erfolgreich war er in den Charts? Insgesamt viermal gelang Michael Wendler der Sprung in die Top 10 der deutschen Albumcharts: Die höchste Platzierung dort verzeichnete der Schlagerstar 2012 mit seinem Studioalbum „Spektakulär“ (Platz 6). Für seine Musikverkäufe wurde der Sänger hierzulande mit insgesamt fünf Goldenen Schallplatten bedacht, darunter für seine Durchbruch-Single „Sie liebt den DJ“ (2007).

Kurzes TV-Glück bei RTL-Streamingdienst: Michael Wendler und Laura Müller bekam eigene Doku-Soaps

Zumindest zeitweise fanden Michael Wendler und Laura Müller dann doch noch ihr gemeinsames TV-Glück: In Zusammenarbeit mit TVNOW (heute RTL+) standen die beiden 2020 für die Formate „Wendler, Laura, Claudia – der DJ und die Frauen“ und „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“ vor der Kamera – damals habe dann alles gepasst.

Vor ihrem Rückzug in die USA standen Michael Wendler und Laura Müller für verschiedene TV-Formate vor der Kamera, an „Goodbye Deutschland“ haben die beiden allerdings keine guten Erinnerungen © Revierfoto/Future Image/Imago

Doch auch anderweitig erlebte der Schlagerstar herbe Rückschläge in der Fernsehwelt: Erst jüngst waren Michael Wendler und Kult-Auswanderer Konny Reimann (68) wegen eines gemeinsamen TV-Projekts aneinandergeraten. Verwendete Quellen: „Die Wendlers“ (Folge vier), instagram.com/lauramuellerofficial