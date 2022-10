„Patrick wurde als Bösewicht dargestellt“: Antonia macht RTL nach Sommerhaus schwere Vorwürfe

Von: Claire Weiss

Im „Sommerhaus der Stars“ polarisierte Patrick Romer mit am meisten. Doch seine Freundin Antonia nimmt ihn nun in Schutz. Sie behauptet sogar, der Schnitt wäre Schuld!

Bocholt - Ausgerechnet seine eigene Freundin butterte Patrick Romer (26) im „Sommerhaus der Stars“ immer wieder runter. Nie war er mit der Leistung seiner Liebsten zufrieden - und das ließ er sie deutlich spüren. Doch es war nicht nur sein verbissener Ehrgeiz, der den „Bauer sucht Frau“-Star zu fiesen Kommentaren verleitete. So verglich der 26-Jährige das Aussehen seiner Antonia (22) sogar mit einem Gebrauchtwagen.

War in Wahrheit alles anders? Antonia Hemmer beschwert sich über den Schnitt

Im Netz und auch beim großen Wiedersehen sorgte das für eine Menge Aufregung. Wie man seine Freundin so behandeln kann, können weder die Fans noch die anderen „Sommerhaus“-Kandidaten nachvollziehen. Sein Verhalten wird als „ekelhaft“ und als „toxisch“ bezeichnet. Doch auch Antonia trifft auf Missverständnis. Viele wollen wissen, wieso die Influencerin sich nicht schon längst getrennt hat.

Antonia spricht ganz offen und ehrlich mit ihren Fans. © Instagram/Antonia Hemmer

Antonia liefert auf Instagram eine Antwort - und teilt gleichzeitig gegen RTL aus. „Man muss fairerweise sagen, dass sehr viel weggelassen wurde“, verteidigt die 22-Jährige ihren Freund. Er habe ihr oft gesagt, dass er sie liebe oder sie nach einer Challenge auch mal gelobt. Allerdings wurde das im TV nicht ausgestrahlt.

Der „Sommerhaus der Stars“-Fluch schlägt zu – diese Paare trennten sich nach der Show: Staffel 1: Angelina Heger und Rocco Stark, Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan, Chris Töpperwien und Magey Kalley Staffel 2: Helena Fürst und Ennesto Monté, Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, Martin Semmelrogge und Sonja Semmelrogge (†), Aurelio Savina und Lisa Freidinger Staffel 3: Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker, Micaela Schäfer und Felix Steiner, Patricia Blanco und Nico Gollnick, Shawne Fielding und Patrick Schöpf Staffel 4: Benjamin Boyce und Kate Merlan, Willi Herren (†) und Jasmin Herren, Johannes Haller und Yeliz Koc, Elena Miras und Mike Heiter Staffel 5: Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, Jennifer Lange und Andrej Mangold, Eva Benetatou und Chris Broy Staffel 6: Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn (inzwischen wieder liiert) Staffel 7: Eric Sindermann und Katharina Hambuechen, Vanessa Mariposa und Diogo Sangre

Wurde Patrick im „Sommerhaus der Stars“ in eine Rolle gedrängt?

„Patrick wurde einfach von Anfang bis Ende als der Bösewicht dargestellt“, schimpft Antonia, „nachdem Eric weg war, brauchte man eben einen neuen!“ Trotz all der Kritik an der Beziehung zwischen Antonia und Patrick, ist das Paar noch immer zusammen. Und daran will die Kosmetikerin scheinbar auch gar nichts ändern.

Im Gegenteil - sie will an der Beziehung mit Patrick sogar arbeiten, wie sie am Sonntagabend im TV bekanntgab. Das „Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen mit Frauke Ludowig fiel allerdings sehr kurz aus. Die Moderatorin unterbrach die Kandidaten mitten im Gesprch und beendete ganz plötzlich die Sendung. Verwendete Quellen: Instagram/Antonia Hemmer