Schon wieder: Nächste „Bauer sucht Frau“-Hofwoche endet vorzeitig

Von: Lukas Einkammerer

Drucken Teilen

Bei „Bauer sucht Frau“ gibt es nicht immer nur ein Happy End. In der nächsten Folge der RTL-Show wird eine Hofwoche plötzlich abgebrochen.

Köln – In der langen Geschichte von „Bauer sucht Frau“ hat es schon viele wahre Traumpaare gegeben, die mit ihrer Liebe bis heute die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Nicht alle Hoffnungsvollen finden in der RTL-Kuppelshow aber den Partner fürs Leben – und oft ist leider schon vor Staffelende direkt wieder Schluss. Wie Matchmakerin Inka Bause (55) nun verrät, findet in der nächsten Folge eine Hofwoche ein jähes Ende.

Düstere Prognose von Inka Bause: Nächste Hofwoche wird bei „Bauer sucht Frau“ abgebrochen

Ob die aufblühenden Romanzen der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau“ auch wirklich halten, wird sich noch zeigen, vor allem bei einem Pärchen scheint es bislang aber ganz fabelhaft zu laufen. Denn am Ende der neuen Folge der RTL-Show (11. Dezember um 20:15 Uhr) fliegen bei Elke (62) und Hans (65) in der Eifel so richtig die Funken – und die beiden küssen sich leidenschaftlich auf einer Parkbank.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

„Da ist, glaube ich, ein Märchen wahr geworden“, freut sich Inka Bause mit den beiden, spielt aber schon darauf an, dass die Dinge in der nächsten Episode des Datingformats nicht mehr ganz so rosig aussehen werden. „Bei anderen Paaren läuft es nicht so gut“, lässt sie ominös verlauten, „Da gibt es klärende Gespräche und eine Hofwoche wird vorzeitig abgebrochen.“ Bei welchem „Bauer sucht Frau“-Paar die Reise zu Ende ist, verrät die Kult-Moderatorin aber noch nicht.

Die erste Dating-Show Heute kennt jeder die vielen Kuppelshows wie „Der Bachelor“, „Love Island“ oder eben auch „Bauer sucht Frau“. Doch die Geschichte des romantischsten aller TV-Formate reicht bis in die 60er Jahre zurück. Denn mit „The Dating Game“ lief 1965 beim amerikanischen Sender ABC das erste Mal eine Sendung über Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Das Besondere daran: Die Kandidaten waren von einer bunten Wand getrennt und konnten einander nicht sehen. Bei der Wahl des perfekten Partners musste also voll und ganz auf das Herz gehört werden. (Quelle: Insider.com)

Geplatztes Glück: „Bauer sucht Frau“-Kandidatin schickt Hofmann mit Eierkarton nach Hause

Bei wem auch immer in der nächsten Folge das Liebesglück platzt – die erste abgebrochene Hofwoche wird es bei „Bauer sucht Frau“ diese Staffel keineswegs sein. In der dritten Folge gingen Carolin (26) und ihr Hofherr Lukas (26) getrennte Wege, weil bei ihnen keine großen Gefühle, sondern nur Freundschaft im Spiel ist. Das Abschiedsgeschenk der Pferdewirtin hatte es aber in sich – denn sie schickte den Anwärter mit einer Packung hofeigener Eier nach Hause.

Bei „Bauer sucht Frau“ findet die nächste Hofwoche ein plötzliches Ende. © Screenshot/RTL+/Bauer sucht Frau/Folge vom 11. Dezember 2023

Patrick (27) lud sich bei „Bauer sucht Frau“ mit Annika (26) und Sarina (25) derweil gleich zwei Damen auf den Hof ein – die traute Dreisamkeit war aber nicht von langer Dauer. Denn nach einem regelrechten Gummistiefel-Gate schickte der junge Landwirt eine der beiden Frauen sofort wieder nach Hause. Verwendete Quellen: RTL+/Bauer sucht Frau/Folge vom 11. Dezember 2023