Hinter den Kulissen: Judith Williams lässt Deal in „Höhle der Löwen“ mit Busen-Gel platzen

Im Staffelfinale der „Höhle der Löwen“ kam es am Montagabend zum erbitterten Kampf zwischen den Investoren. Am Ende entschied sich Gründerin Thea Broszio mit ihrem „Mama Cooling Gel“ für Judith Williams. Doch die Löwin ließ den Deal platzen.

Köln - Am Montagabend (17. Oktober) präsentiert Thea Broszio (34) in der „Höhle der Löwen“ mit ihrem „Womatics - Mama Cooling Gel“ eine kühlende Lösung gegen Milchstau bei stillenden Müttern. Die Gründerin kann gleich mehrere Investoren überzeugen und entscheidet sich für Löwin Judith Williams (51). Doch zur Zusammenarbeit der beiden Frauen soll es nicht kommen.

Die Höhle der Löwen: Quotenhit

„Die Höhle der Löwen“ sicherte sich auch mit der letzten Folge der Herbst-Staffel am gestrigen Montag mit starken 13,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erneut die Marktführerschaft. Im Schnitt schalteten 1,68 Mio. Menschen ab 3 Jahren ein. Über die gesamte Herbst-Staffel erzielte „Die Höhle der Löwen“ sehr gute Quoten: Im Durchschnitt erreichten die acht neuen Folgen 14,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Durchschnittlich 1,85 Mio. Menschen ab 3 Jahren schalteten die 12. Staffel der Gründer-Show ein. Mit insgesamt sechs von acht Folgen sicherte sich „Die Höhle der Löwen“ die Marktführerschaft in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.