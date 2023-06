Vox setzt für neue Shows auf Moderatorinnen Jana Ina Zarrella und Amira Pocher

Von: Volker Reinert

Sowohl Amira Pocher (30), als auch Jana Ina Zarrella (46) sind keine Unbekannten bei dem Sender Vox. Bald dürfen sie jeweils ein neues Datingformat präsentieren.

Köln – Der Sender Vox hat am Dienstag (13. Juni 2023) seine neuen Programm-Highlights für die zweite Hälfte des Jahres 2023 und Anfang 2024 bekannt gegeben. So wird die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher (45) ihre erste eigene Sendung namens „My Mom, Your Dad“ moderieren. Jana Ina Zarrella, die Ehefrau des Schlager-Stars Giovanni Zarrella (45), wird ab 2024 durch das Format „Save the Date – Wie heirate ich in 50 Tagen?“ führen.

Bei Vox: Darum geht es in der Dating-Show mit Amira Pocher

Das neue Format mit Amira Pocher wird auf Kreta in Griechenland gedreht. Dabei suchen Single-Eltern eine neue Liebe. Das Interessante dabei: Ihre Kinder schauen sich ihre Eltern im Backstage beim Kennenlernen und Flirten an. Auch dürfen sie am Ende entscheiden, ob sie mit dem potenziellen neuen Partner einverstanden sind. Die Show wird ab August 2023 auf Vox und dem Streamingdienst RTL+ zu sehen sein.

Amira Pocher ist bereits seit Anfang Januar 2022 beim Kölner Sender Vox zu sehen. Im Wechsel mit der Moderatorin Laura Dahm (37) moderiert sie das Promi-Magazin „Prominent“.

Alle Infos zu Amira Pocher Amira Pocher wurde 1992 als Amira Aly in Klagenfurth am Wörthersee als Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters geboren. Sie arbeitete zunächst als Hairstylistin und Visagistin, bis sie 2014 nach Deutschland zog. Im Jahr 2016 lernte sie Comedian und Entertainer Oliver Pocher über die Dating-App „Tinder“ kennen. 2019 heiratete das Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die 2019 und 2020 auf die Welt kamen. Anfang 2020 trat Amira Pocher das erste Mal - an der Seite ihres Mannes – in einer TV-Sendung auf. Seither folgten diverse Auftritte. Im April 2020 starteten die Pochers ihren Podcast namens „Die Pochers hier!“. 2022 nahm Amira Pocher an der 15. Staffel der RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ teil. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (42) belegte sie den 4. Platz.

Auch Jana Ina Zarrella moderiert bald eine Dating-Show auf Vox

Im Jahr 2024 wird die gebürtige Brasilianerin Jana Ina Zarrella durch eine weitere Dating-Show führen. Die Sendung mit dem Titel „Save the Date – Wen heirate ich in 50 Tagen?“ stammt ursprünglich aus Finnland. In der Show planen drei Singles innerhalb von 50 Tagen zu heiraten. Das Problem: Sie sind Single und der passende Partner fehlt noch. Die heiratswilligen Kandidaten werden somit in kürzester Zeit diverse Dates haben, während sie ihre hoffentlich stattfindende Hochzeit bereits planen müssen. Jana Ina wird die Kandidaten bei ihrem Hochzeits-Experiment auf Schritt und Tritt begleiten.

Zarrella ist seit 2022 beim Sender Vox. Seit Staffel 17 sitzt sie neben Fernsehkoch Christian Rach (66) und dem ehemaligen Fußballfunktionär Reiner Calmund (74) in der Jury von „Grill den Henssler“ mit Steffen Henssler (50). Auch Jana Inas Ehemann hat einen neuen Job. Giovanni Zarrella wird neuer Juror in der Sat.1-Castingshow „The Voice of Germany“. Verwendete Quellen: Instagram / janainazarrella, dwdl.de, vox.de