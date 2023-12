VOX plant um: Show fliegt überraschend aus dem Programm

Drucken Teilen

Wegen schlechter werdender Einschaltquoten zieht VOX die Reißleine: Eine ehemals beliebte Sendung wird ab dem neuen Jahr nicht mehr gezeigt.

Köln – Im vergangenen Jahr nahm VOX die Doku-Soap „Full House – Familie XXL“ mit in ihr Programm auf. Als „laut, lebendig, turbulent“ beschreibt der Sender auf seiner Webseite die Show, in der Großfamilien in ihrem Alltag begleitet werden. Die anfänglich stabilen Quoten konnte das Format nicht halten – und fliegt deswegen jetzt aus dem TV-Programm.

VOX wirft „Full House - Familie XXL” aus dem Programm

Die erste Staffel erzielte laut „Quotenmeter“ in diesem Frühjahr durchschnittlich 7,2 Prozent Marktanteil – und konnte sich damit sehen lassen. Doch seit November geht es steil bergab. Nur noch 4,2 Prozent Marktanteil kann das Format im Durchschnitt seitdem vorweisen. Lediglich zweimal erreichte der Sender in den 30 Episoden mehr als sieben Prozentpunkte.

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

Zeit für den Sender, dagegen zu steuern. „Full House – Familie XXL“ fliegt aus dem Programm, doch es bleibt weiterhin familiär: Statt der XXL-Familien zeigt VOX ab dem neuen Jahr als Ersatz die Sendung „Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?“. Die rund einstündigen Folgen konnten Zuschauer bereits in der Vergangenheit im TV sehen, wie „DWDL“ berichtet.

„Full House – Familie XXL“ fliegt aus dem Programm: Wiederholungen helfen aus

Am Freitag, 22. Dezember, läuft das aussortierte Format zum letzten Mal. Ab dem 8. Januar strahlt VOX dann zunächst Wiederholungen von „Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?“ aus dem Jahr 2021 aus. Außerdem füllt ein Sonderprogramm den Sendeplatz über den Jahreswechsel: Unter anderem die Filme „Hitch – Der Date-Doktor“ und „Tatsächlich Liebe“ sind zwischen Weihnachten und Silvester geplant sowie im neuen Jahr jeweils vier Folgen der US-Krimiserie „CSI: Miami“. Mit Wiederholungen von „Shopping Queen“ und „Zwischen Tüll und Tränen“ aus dem Jahr 2016 kämpft sich der Sender dann durch die erste Januarwoche.

Full House - Familie XXL: Natalie war mit 22 schon fünffache Mutter © Vox/Full House – Familie XXL

Apropos TV-News: Am Montagabend lieferten sich„Bauer sucht Frau“ und Florian Silbereisens „Adventsfestsingen“ einen knallharten Kampf um die Quote. Mit einem überraschenden Ergebnis. Verwendete Quellen: VOX, Quotenmeter, DWDL