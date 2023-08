VOX-Show verbindet „Das perfekte Dinner“ und „Zwischen Tüll und Tränen“

Die Brautprofis messen sich in der Küche: VOX verbindet erstmals die Shows „Das perfekte Dinner“ mit „Zwischen Tüll und Tränen“.

Köln – Ende August trumpft VOX mit einem ganz besonderen Programm-Highlight auf. Der Sender kombiniert zwei seiner beliebten Sendungen in einem Crossover-Format. So werden die Brautmoden-Ausstatter von „Zwischen Tüll und Tränen“ bei einer Spezialausgabe von „Das perfekte Dinner“ in der Küche antreten.

„Zwischen Tüll und Tränen“ bei „Das perfekte Dinner“: Diese Brautprofis wagen sich an den Herd

Die VOX-Shows „Zwischen Tüll und Tränen“ und „Das perfekte Dinner“ werden noch in diesem Monat erstmals zusammengeführt. Dann heißt es für die erfolgreichen Brautausstatterinnen und Brautausstatter: Teller statt Tüll. In der Woche vom 28. August bis zum 1. September tauschen fünf bekannte Gesichter der Brautmodenshow ihr Fashion-Gespür gegen die kulinarischen Herausforderungen der Haute Cuisine, wie VOX bekannt gibt.

Die Brautausstatterin Vanessa Huber, Kollege Hannes Schrader und Kollegin Christina Sonnek sowie Nihal Saridemir und Fan Xia stellen Ende August „ihre Fähigkeiten in der Küche unter Beweis“. Damit geben sie dem Publikum „einen persönlichen Einblick in ihr Leben jenseits von Brautkleidern und Anzügen“, schreibt der Sender weiter.

Beide VOX-Shows seit vielen Jahren erfolgreich

Die Frage, ob sie auch wirklich kochen können, lässt VOX für die Zuschauerinnen und Zuschauer zunächst offen. In insgesamt fünf Sendungen kann sich das Publikum einen Eindruck von den Kochkünsten der prominenten Kandidaten machen. Die TV-Zusammenführung von „Zwischen Tüll und Tränen“ und „Das perfekte Dinner“ ist vom 28. August bis 1. September um 19 Uhr auf VOX zu sehen.

Ende August führt VOX zwei beliebte Sendungen zusammen: Ab 28. August stellen fünf Brautmoden-Ausstatter von „Zwischen Tüll und Tränen“ bei „Das perfekte Dinner“ ihre Kochkünste unter Beweis. © VOX & VOX

Das Format „Das perfekte Dinner“ läuft seit 2006 bei VOX. In der Show treten in der Regel fünf Hobbyköche aus einer Stadt oder einer Region in einem Kochwettbewerb gegeneinander an. Im Gegensatz dazu begleitet „Zwischen Tüll und Tränen“ seit 2016 Brautmodeverkäufer bei ihrer täglichen Arbeit. Ein bekanntes Gesicht aus „Zwischen Tüll und Tränen“ ist gerade noch in einer anderen Sendung zu sehen: In „Goodbye Deutschland“ wird Uwe Herrmann bei den Höhen und Tiefen seiner Mallorca-Eröffnung begleitet.Verwendete Quellen: VOX, t-online