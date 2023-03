Tim Mälzer am Boden: „Kitchen Impossible“ so schlecht wie seit Jahren nicht mehr

Tim Mälzers „Kitchen Impossible“ läuft seit einigen Jahren erfolgreich beim Privatsender VOX. Doch die neue Staffel scheint nicht gut beim Publikum anzukommen. Das lassen zumindest die Quoten vermuten.

Das beliebte Vox-Kochformat „Kitchen Impossible“ wurde 2014 von Profikoch Tim Mälzer (52) ins Leben gerufen. Sogar für den Grimme-Preis wurde die Sendung schon zweimal nominiert. Aktuell läuft die achte Staffel beim Privatsender VOX. Doch im Gegensatz zu den vergangenen Ausgaben, scheinen die neuen Folgen weniger gut beim Publikum anzukommen. Darauf deuten zumindest die sinkenden Quoten hin.

Quoten belegen düsteren Trend für „Kitchen Impossible“ und Tim Mälzer

Am vergangenen Sonntag (12. März) trat Tim Mälzer in seinem Format gegen Philipp Vogel an. Dabei ergab sich eine Reichweite von 1,17 Millionen Zuschauern, wie „Quotenmeter“ schreibt. Das ist ein Marktanteil von 4,9 Prozent. Innerhalb der Zielgruppe waren es 8,2 Prozent. Laut „DWDL“ handelt es sich um den schwächsten Wert seit mehr als drei Jahren.

Die Quoten von „Kitchen Impossible“ verschlechtern sich zunehmend. Ob es an Tim Mälzer liegt? © Best Friends-Edition: Tim Mälzer vs. Hans Neuner vs. Tim Raue

Damit schnitt „Kitchen Impossible“ schlechter ab als beispielsweise „Ab ins Beet!“. Das Format läuft am Vorabend ab 19:15 Uhr bei VOX und lockte am Sonntag durchschnittlich 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Fernsehbildschirme. Bei Sat.1 holte „Leben leicht gemacht - The Biggest Loser“ ab 17:10 Uhr 1,34 Millionen Zuschauende ab.

„Kitchen Impossible“ sogar schwächer als „Ab ins Beet!“

Die Primetime-Konkurrenz schlief am Sonntag allerdings auch nicht. So lief im Ersten der Münchner „Tatort: Hackl“, der 9,56 Millionen Menschen begeistern konnte. Das ist ein Marktanteil von 30,7 Prozent. Auch beim Privatsender ProSieben sorgte das Format „Wer stiehlt mir die Show?“ von Moderator Joko Winterscheidt für gute Quoten. 1,75 Millionen Menschen verfolgten das Format, das sind 6,9 Prozent des gesamten TV-Marktes. Auch „Greenland“ bei RTL konnte gute Quoten einfahren und sich 2,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sichern.

Nächste Folge „Kitchen Impossible“ am Sonntag

Bleibt für Tim Mälzer nur zu hoffen, dass sich nächsten Sonntag (19. März) die Quoten wieder etwas verbessern. In der neuen Folge der achten Staffel tritt der TV-Koch gegen Graciela Cucchiara an.

In dem Format „Kitchen Impossible“ treten in der Regel zwei Köche oder Köchinnen gegeneinander an. Jeder schickt den anderen in zwei Länder. Dort muss jeweils eine einheimische Spezialität ohne Rezept nachgekocht werden. Danach probieren und bewerten die Freunde, Familie oder Gäste des Originalkochs das Gericht. Wer am Ende die beste Bewertung hat, gewinnt. Nach der Pilotfolge im Jahr 2014 flimmerte die erste Staffel 2016 über die Bildschirme.

Bei „Kitchen Impossible“ stand das Weihnachts-Special an. Doch bei Star-Koch Tim Raue kam zunächst keine Festtagsstimmung auf: Ein Gericht sorgte für derartige Schwierigkeiten, dass der 48-Jährige hinwarf.Verwendete Quellen: Quotenmeter, DWDL